К проекту создания лучших региональных лагерей планирует подключиться Алтайский край

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В Алтайском крае определены ближайшие шаги по включению региона в проект создания «губернаторских лагерей» – ведущих в стране региональных лагерей, использующих лучший опыт и передовые программы детского отдыха, включая программы Международного детского центра «Артек».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассмотрели потенциал комплексного развития территории «Бирюзовая Катунь» и создание круглогодичного оздоровительного детского лагеря.

Цель проекта, проводимого при поддержке Минпросвещения России, - повысить доступность лучших практик детского отдыха и расширить возможности развития для школьников по всей стране.

Это комплекс инфраструктурных и методических мероприятий, включая подготовку кадров для создаваемых лагерей на базе «Артека» и адаптацию образовательных программ под специфику конкретных регионов.

Первыми регионами, создавшими у себя «губернаторский лагерь», стали Республика Бурятия, Ярославская и Курская области, ХМАО, Республика Татарстан. Проект вызвал интерес и зарубежных коллег. В прошлом году он реализован в двух странах – Болгарии и Монголии.

«Мы видим, что данный проект находит интерес и отклик у регионов, и поддерживаем распространение наших лучших образовательных практик, передовых программ активного детского отдыха, на территории всей страны. Уверен

у Алтайского края, у данных территорий, которые уже намечены для реализации проекта, есть весь необходимый потенциал создать первоклассный центр детского отдыха. Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ и группы компаний «Просвещение» являют собой одну из лучших практик государственно-частного партнерства и вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Предварительная оценка инвестиций в создание лагеря и горнолыжного кластера составляет 25,7 млрд рублей.

Игорь Шувалов отметил, что Алтайский край обладает уникальным туристическим потенциалом. ВЭБ.РФ рассматривает проекты с точки зрения комплексного развития территории и привлечения частных инвестиций, когда не просто создается новый бизнес, а он влечет развитие сопутствующей социальной инфраструктуры, малого предпринимательства. «Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, "Артек" переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра. То, что дети будут отдыхать, - это отлично, но это не наш профиль. А то, что это образование, - нам этим заниматься интересно. И это совмещённая услуга по оздоровлению детей, по их досугу», – отметил Игорь Шувалов.

Как сообщили представители региона, первый сибирский всероссийский лагерь сможет принять более 2000 детей за смену, около 40 тыс детей в год, создав около 1,5 тысяч рабочих мест. Концепцией лагеря предполагается создание горнолыжного детского кластера (перепад высок и особенности курорта подходят для безопасного старта в горнолыжном спорте); тематические образовательные смены. 80 процентов путевок для ребят из России будет распространяться по итогам конкурсного отбора, 20 процентов гостей – дети из других государств.

«Образовательная деятельность детского лагеря будет организована по 5 основным направлениям: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. ГК «Просвещение» готова выступить инициатором проекта создания центра «Артек Сибирь» с его последующей долгосрочной эксплуатацией и организацией детского отдыха и образования в рамках концессионного соглашения, устанавливающего платежный механизм, необходимый и достаточный для возврата инвестиций с необходимой минимальной доходностью. По нашему мнению, реализация данного Проекта соответствует целям и духу национального проекта «Образование»», – отметил председатель совета директоров группы компаний «Просвещение» Владимир Узун

Алтайский край уделяет первостепенное значение развитию детского отдыха. Уже сейчас на портале «Алтайские каникулы» в разделе «Умные каникулы онлайн» аккумулированы все направления и программы, реализуемые в регионе по направлениям: творческое, инженерно-техническое, исследовательское, интеллектуальное и другие. Охват досугом и занятостью школьников в онлайн формате составит 25,2 тыс. школьников. С 15 июня начата реализация проектов «Вожатый нашего двора», «Ты, я, он, она – мы с инструктором друзья», «Дворовый тренер», «Игры нашего двора». Основная идея мероприятий (спортивных, интеллектуальных, познавательных) – организация с детьми во дворах, скверах, площадях активных и позитивных, безопасных и познавательных каникул вместе с командой подготовленных инициативных и креативных вожатых, инструкторов, молодых педагогов, студентов профессиональных организаций.