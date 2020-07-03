В Совфеде поддержали идею отметить день голосования

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В Совете Федерации поддержали идею вице-спикер Госдумы Ольги Епифановой сделать день принятия поправок к Конституции памятной датой.

Свое мнение по этому поводу высказал в интервью радио Sptunik сенатор Валерий Рязанский.

Объявить 1 июля Днем Конституции и сделать его праздничной датой предложила депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Ольга Епифанова. Она рассказала РИА Новости, что "этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании" и его надо объявить праздником по аналогии с уже существующим Днем Конституции, который раньше считался не рабочим.

В Совете Федерации идею депутата поддержали, но сенатор Валерий Рязанский уточнил, что, скорее всего, надо будет говорить о памятной дате, а не о праздничной.

"Поправки и до этого вносились в Конституцию, но такие, которые сейчас были приняты на широкомасштабном всероссийском голосовании, должны получить памятную дату. Вряд ли это должно быть праздничным днем, скорее всего, это должно быть памятной датой. Я думаю, что было бы правильно запечатлеть в истории современной России дату, когда были приняты такие принципиальные поправки по прошествию 27 лет после принятия текста Конституции. Как памятная веха - я согласен, но праздником вряд ли это состоится", - рассказал сенатор в интервью радио Sputnik.

В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по внесению поправок в Конституцию. За это решение отдали голоса 77,92% россиян, а против 21,27%. Явка составила 67,97%.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/