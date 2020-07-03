Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

/В России/

Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом.

Суд признал Сергия виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение теперь должен утвердить патриарх.

С сегодняшнего дня с точки зрения епархиального начальства и с юридической точки зрения Сергий Романов и его последователи уже не могут пребывать на территории женского монастыря, рассказал в интервью радио Sputnik религиовед, руководитель Центра по изучению религий Института Европы РАН, заместитель директора Института РАН Роман Лункин.

"Церковные власти действовали постепенно и гибко, сразу не стали его выгонять с помощью полиции. Должно быть специальное решение – интересно, епархия пойдет по более жесткому пути, вызовет полицию, чтобы его выгнали, как захватчика, по решению суда, либо это будет более менее вялотекущее противостояние и постепенный отток духовных чад и Сергия Романова из монастыря. Самым мудрым со стороны епархии было бы просто на какое-то время оставить их в покое, чтобы их агрессия, внутренняя злоба немного ушли. Тогда эта группа может сама начать раскалываться. И будет намного легче справиться, чем, если повышать градус противостояния", – считает Роман Лункин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/