Предпринимателей порадовала скорость предоставления льготных кредитов

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Российские банки одобрили бизнесу льготные кредиты под 2% на сумму более 221 млрд рублей, сообщило Минэкономразвития. Займы «под занятость» - одна из антикризисных мер господдержки, реализованных правительством вместе с финансовыми организациями. Кредиты выдаются пострадавшим от коронакризиса компаниям на возобновление деятельности, а при сохранении занятости не менее 90% государство обязуется списать основной долг. Предприниматели рассказали «МК» о том, как работает этот и другие инструменты финансовой поддержки на практике.

Программа кредитования под 2% позволяет предпринимателям направить средства по своему усмотрению – на зарплаты сотрудникам, выплаты поставщикам. Размер займа рассчитывается исходя из численности работников на 1 июня, умноженной на МРОТ и на число месяцев с даты заключения кредитного договора.

«Эти средства позволят поддержать около 2 млн рабочих мест. Основная масса кредитов по-прежнему приходится на «Сбербанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Банк «МСП», РНКБ Банк», - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Опрошенных нами предпринимателей привлекла возможность полного списания кредита при сохранении занятости в компании. Если к 1 марта 2021 года занятость останется на уровне 90% и выше, банк «простит» заемщику долг, который компенсирует государство. При сохранении занятости до 80% списываться будет половина займа. При невыполнении условий по численности сотрудников, компания должна будет выплатить кредит, но по льготной ставке в 2% годовых до 1 апреля следующего года.

Наши собеседники, взявшие кредит по этой программе, намерены полностью сохранить рабочие места и обратиться за полным списанием долга. По их словам, такие условия выгодны всем: бизнес остается на плаву, сотрудники – на рабочих местах, а государству не придется поддерживать миллионы безработных.

«Мы работаем в сфере общественного (лечебного) питания, которое в основном поставляем медицинским учреждениям Вологодской области. Мы обслуживаем около 30 больниц, но практически все в период самоизоляции сильно сократили число пациентов. Всех, кто мог находится дома, выписали. Объем поставляемых нами услуг снизился в три раза. Мы продолжали работать, в отличие от кафе, которые полностью закрылись, но ушли в отрицательную рентабельность. Эти два месяца пытались как-то выживать, - рассказывает генеральный директор ООО «Индустрия еды» из Вологды Алексей Носок, - Сначала банк ВТБ нам предложил кредит под 0% на зарплаты работникам. Но тут подоспела программа под 2% с возможным списанием при выполнении условий. Порадовало то, что для оформления кредита понадобился упрощенный пакет документов. За два-три дня заявка была одобрена. В банке ВТБ объяснили, какие нормативы нужно выполнить, чтобы заем списали. Мы понимаем, что требования выполнить можем и сами заинтересованы в сохранении занятости. Сейчас мы из этих денег выплачиваем зарплаты сотрудникам. Уже заметили тренд на восстановление. Надеемся, что месяца за два-три месяца восстановим прежние обороты».

Быстроту и простую процедуру выдачи льготного кредита отмечают все предприниматели. «Эта программа – тот случай, когда государство и бизнес услышали друг друга и действуют в тандеме. Предприниматели не меньше, чем правительство заинтересованы в сохранении занятости», - отмечает Илья Заглумин, директор ООО «Профит» из Астрахани. Учреждение занимается профосмотрами и проведением медкомиссий. Когда ввели самоизоляцию, компания оказалась в затруднительной ситуации. «У нас были резервы, но часть средств на счетах предназначались поставщикам. Мы взаимодействуем с государственными учреждениями здравоохранения, с наркологическими, психиатрическими диспансерами. Чтобы персонал не голодал, мы приняли решение направить все деньги на заработную плату. Потом вышло постановление, что правительство регионов должно организовать бесперебойную работу таких медцентров, как наш, чтобы полноценно работал ритейл. С крупными сетями у нас тоже договоры. С большими ограничениями, соблюдением социальной дистанции, дезинфекцией помещений после каждого пациента мы продолжили работу. Это позволило оставаться на плаву, но выручка все равно очень сильно упала. Мы не попали под первый и второй пакет мер поддержки правительства. При этом у нас уже были кредитные обязательства. Послаблением стала сначала реструктуризация долга в нашем банке. ВТБ предложил продлить кредит на год и предоставить возможность в течение 2020 года выплачивать только проценты. В третий этап поддержки мы уже попали и оформили в том же ВТБ кредит на 6 млн 300 рублей. Первый транш нам уже перечислили. Деньги мы направим на погашение задолженности перед поставщиками услуг. Благодаря траншу мы практически полностью закроем долг. Мы собираемся сохранить численность, до сих пор ни одного сотрудника не уволили. Если кредит возвращать не придется, заем перекроет все убытки во время коронавируса».

Зачастую банки сами предлагали своим клиентам-предпринимателям реструктуризацию кредита. Так было с компанией Евгения Богданова, который владеет сетью ортопедических салонов «Доброе здоровье» в Южно-Сахалинске. «Наши магазины смогли продолжить работу в период пандемии, поскольку в наш ассортимент входят товары первой необходимости. Но покупательская способность стремилась к нулю. В первую неделю самоизоляции людей на улицах не было. На время мы решили оставить открытым один салон из четырех. Это было нужно, чтобы закупить средства индивидуальной защиты для сотрудников. Наш регион, можно сказать, легко отделался: число зараженных было небольшим. В середине апреля мы уже открыли все магазины. Но все равно было сложно. Оборот компании упал очень сильно, а кредитные обязательства никто не отменял: у нас был заем на покупку помещения. Наш банк ВТБ сам вышел с предложением реструктурировать долг. Нужно было написать заявление с описанием ситуации компании и предоставить минимальный пакет документов: его за один день собрали. Мы взяли отсрочку на полгода, сейчас платим только проценты. Позже мы оформили и кредит под 2%. В том, что сохраним численность сотрудников для списания займа, даже не сомневаемся. Мы ни одного человека не сократили, даже пополнили коллектив одним менеджером», - поделился бизнесмен.

Кредитные каникулы помогли и санаторию «Лесная жемчужина» в Тамбовской области, рассказала генеральный директор санаторно-оздоровительного учреждения Анжелика Мамонтова. «Наш санаторий в период самоизоляции оказался в очень тяжелом положении. Сразу после ввода ограничительных мер, 28 марта он приостановил работу. Первоначальным сроком выхода из простоя было объявлено 1 июня. Нам предстояло провести более 2 месяцев без средств к существованию. Финансовые потоки прекратились, коллектив был отпущен домой на самоизоляцию в тяжелом положении духа: сотрудники опасались остаться без зарплаты.

Первой волной помощи от государства оказалась возможность обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул по уже имеющимся кредитам организаций, вошедшим в список наиболее пострадавших отраслей. Отсрочка по платежам уже существенно облегчила ситуацию», - подчеркнула наша собеседница.

«Лесная жемчужина» воспользовалась еще одной мерой господдержки, реализуемой вместе с банками, - нулевым кредитом под зарплаты. «Следующим этапом стала возможность получения целевого льготного кредита на заработную плату для сотрудников под 0% первые полгода. Оформление кредита в банке ВТБ не составило большого труда: мы быстро собрали все необходимые документы, включая зарплатные ведомости, передали в банк. Кредит одобрили быстро, и сотрудники смогли своевременно получить свою заработную плату на карты.

В июне ВТБ предоставил финансирование по новой программе поддержки занятости – кредиту со ставкой 2% годовых. Все меры поддержки оказались очень своевременными. Благодаря им мы смогли вовремя выплачивать зарплату сотрудникам, которые полностью не работали. В настоящий момент мы еще закрыты, но активно готовимся к скорому открытию, успели закончить ремонт номерного фонда и лечебной базы для повышения комфорта отдыхающих. С нетерпением ждем посетителей!», - заключила гендиректор санатория.

Источник: https://www.mk.ru/economics/