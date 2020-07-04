КС встал на сторону добросовестных приобретателей квартир

/В России/

У семьи Однодворцевых, за которых боролся «МК», теперь появился еще один шанс добиться справедливости. КС постановил создать механизм пересмотра подобных судебных решений.

Победа сильным людям еще нужнее, чем слабым, ибо сильные идут дольше и дальше. Семья Однодворцевых, о которой наш обозреватель Ольга Богуславская писала не один раз в судебных очерках (см. «МК» №27216 от 29.09.2016, «МК» №27875 от 11.01.2019 г.) дошла до Конституционного Суда (КС). КС принял знаковое историческое решение, постановив прописать в законе механизм пересмотра судебных решений, вынесенных на основании норм, ранее признанных противоречащими Конституции.

СПРАВКА «МК». Напомним, что поводом для такого события стала история семьи, оказавшейся под угрозой оказаться на улице, в составе которой на сегодняшний день шестеро домочадцев: все четыре поколения живут в 2-х комнатной квартире на Открытом шоссе.

Состав семьи: Василий Григорьевич — 95-летний ветеран Великой Отечественной Войны, его сын с женой (они уже пенсионеры), семья внука с правнуком Матвеем, который родился в 2005 году и вырос в этой квартире.

15 лет назад Однодворцевы продали две свои квартиры в Белгороде и по договору купли-продажи приобрели жилплощадь в Москве. Они скрупулёзно проверяли документы вплоть до бумаг по приватизации. О том, что они стали жертвой мошенников, приватизировавших квартиру по поддельным документам, семья узнала в конце 2008 года, когда получили повестку из районного суда, где вскрылась правда об этой квартире.

Сделку по приватизации, которая была проведена государственными органами, признали недействительной. Суд на основании п. 1 ст. 302 ГК принял решение о выселении семьи из злополучной квартиры.

С тех пор семья в течение 12 лет продиралась сквозь судебные и чиновничьи кордоны, доказывая свое право на жилье, 12 лет они сражались с чиновниками, которые пытались выселить их из квартиры и вернуть городское имущество обратно.

Однодворцевы не стали сдаваться. Пока они обжаловали судебные вердикты, суд предоставил семье отсрочку исполнения решения. Они продолжали проживать в квартире: оплачивали коммуналку, делали текущий ремонт.

А в это время Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) принимает ряд важных постановлений. В 2011 году ЕСПЧ защитил граждан России - добросовестных приобретателей жилья и указал, что была нарушена ст. 8 Конвенции о защите прав и основных свобод и ст. 1 Протокола №1 к Конвенции: «риск любой ошибки, допущенной государственным органом, должно нести государство, и ошибки не должны устраняться за счет заинтересованного лица» — добросовестного собственника (дело «Гладышева против России»).

"Несмотря на то, что в Постановлении Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 г. №16-П (дело Дубовца) прямо указано, что публично-правовое образование не может истребовать имущество у добросовестного приобретателя, который полагался на выписку из ЕГРН, дело Однодворцевых пересмотрено не было, выселение продолжилось, - говорит член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Светлана Гладышева. — В конце 2019 года Однодворцевы обратились с жалобой в КС РФ, итогом их многолетней борьбы и стало опубликованное на сайте КС Постановление 30-П от 26.06.2020 г., которое должно в корне изменить ситуацию с пересмотром всех подобных судебных дел. КС четко сказал, что с момента вступления в силу Постановления № 16-П/2017 положения п. 1 ст. 302 ГК подлежат истолкованию и применению только в выявленном в данном акте конституционно-правовом смысле. И ключевой момент: неисполненные или исполненные частично решения судов, основанные на ином истолковании, исполнению не подлежат. КС еще раз напомнил, что его решения не требуют подтверждения другими органами, а «исполнение предписаний Конституционного суда не может ставиться в зависимость от усмотрения каких-либо должностных лиц".

Комментарий эксперта по конституционному праву, кандидата юридических наук Григория Вайпана:

— Постановление КС по делу Однодворцевых принципиально отличается от предыдущих решений КС тем, что КС впервые обязал законодателя создать механизм пересмотра всех аналогичных дел, в которых были применены неконституционные нормы. До сих пор решения КС фактически защищали только тех, кто туда обратился. Теперь же право на пересмотр должны получить и те, кто сам в КС не обращался, но тоже «пострадал» от неконституционного закона.

Когда закон будет изменён, другие добросовестные приобретатели смогут отменить судебные решения против них и вернуть себе право собственности на жильё. Но требовать прекращения исполнительного производства, то есть выселения, они могут не дожидаясь изменений в закон, то есть уже сейчас, для этого достаточно ссылаться на решение КС по делу Однодворцевых. Кроме того, решения КС будут иметь обратную силу по любым аналогичным делам с неисполненными судебными решениями.

Источник: https://www.mk.ru/economics/