Наши источники в Администрации Президента сообщают о начале активной фазы борьбы за выживание со стороны самых разных элит.

/В России/

Внимательно слушавшие последние выступления Президента государственные руководители, бенефициары бизнесов, носители погон и прочие "повелители душ" истрактовали "зашифрованные" в этих выступлениях сигналы по-разному.

Конституционное "обнуление" и призыв Путина повысить эффективность экономики было воспринято представителями "силовой партии" как возможность отдалить "нелояльную" часть бизнеса и от руководства страны, и от госбюджета.

Сегодня для "силовой партии" главный оппонент- Герман Греф и Сбербанк, которого ряд госкорпораций и их покровители будут стараться дистанцировать как от участия в расходовании обновленных бюджетов национальных проектов, так и от плана по стабилизации экономики.

На днях в АП по данному вопросу поступила толстая пачка аналитических подборок, где ключевая мысль - "команда Грефа уводит деньги из России и инвестирует в калифорнийские стартапы". А синхронно с этим ряд депутатов Государственной Думы публично высказались об иностранцах в руководстве Сбербанка (что является истиной). К слову, эта же мысль была главной и в истории, которая привела к недавнему аресту главы Российской венчурной компании Александра Повалко.

Впрочем, пока сомневаться в стабильности положения Германа Грефа не приходится - о вероятных подобных шагах оппонентов он заранее предупредил и АП, и председателя Правительства Михаила Мишустина, негласным советником которого по многим вопросам он является...