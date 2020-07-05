Белгородцы продолжают миграцию в Краснодарский край, занимая ключевые посты.

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Сегодня стало известно, о назначении на должность начальника ГИБДД Краснодарского края Николая Смолякова, ранее возглавлявшего ГИБДД по Белгородской области.

Еще одним выходцем из Белгорода является председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

На текущий момент посты руководителя ГУ МВД по краю, прокурора Краснодарского края и как выше указано председателя краевого суда занимают кадры, назначенные из других регионов.

Подобные ротации в силовых ведомствах объясняются государственной политикой в сфере противодействия коррупции, направленной на исключение негативной практики обрастания связями на местах и оседлости руководителей силовых ведомств.

Единственным силовым ведомством в крае, в котором длительное время не проводились ротации руководства является СКР, который возглавляет уроженец Кубани Вадим Бугаенко. Откровенных претензий к деятельности ведомства никем из руководства федерального уровня не высказывалось, что объясняет политику несменяемости. Вместе с тем, совсем недавно появлялась информация о том, что Бугаенко может возглавить СКР Крыма, которая однако не подтвердилась.

Возвращаясь к теме назначения Смолякова, надеемся что он сможет навести порядок в ведомстве, ориентировать подчиненных на правильную работу по обеспечению безопасности на дорогах и прекратить череду громких коррупционных скандалов.