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В Москве сейчас проходит съезд партии «Народ против коррупции»

На нём планируется избрать в руководство партии не кого-нибудь, а племянника нашего президента, бывшего сотрудника ФСБ Романа Путина. Задача у партии – участвовать в выборах в Госдуму. Сам Роман также планирует баллотироваться.

Вообще, чем ближе выборы, тем больше вот таких партий начинает появляться. Барьер в 5 % им преодолеть будет трудно, и тогда «Единая Россия» в результате перераспределения голосов, сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты. Ну или в самом крайнем случае, если они каким-то чудом пройдут, по сути, они будут теми же «партиями президента», что и «Единая Россия».
Да, интересный год нас ждёт.

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Категория: Новости / В России

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