Как вернуться в офис с удаленки без стресса? Советы психолога

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Выход в офис после нескольких месяцев дистанционной работы становится для некоторых нелегким испытанием. Каким образом облегчить и ускорить процесс адаптации, объяснила в интервью радио Sputnik клинический психолог Варвара Зародина.

Сотрудники российских компаний возвращаются с удаленной работы обратно в офисы. Кому-то это дается легко, но некоторые люди с большим трудом переходят с одного режима на другой, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог Варвара Зародина.

Она пояснила, что подобные трудности – явление временное и его механизм вполне понятен.

"Мы долго настраивались на удаленку. Привычка вырабатывается за 21 день, а дальше мы ее начинаем закреплять. За два месяца мы закрепили привычку работать из дома, выстроили свой график работы, договорились с домашними. Мы все выстроили вокруг удаленки и почувствовали себя комфортно. Как только мы это сделали, график работы поменялся", – отметила Варвара Зародина.

Адаптация к обычной офисной жизни может занять примерно столько же времени, полагает психолог. Однако, по ее словам, есть способы ускорить этот процесс.

"Надо будет перестроиться, надо изменить график, надо планировать свой день заранее. Это очень важно, если мы будем составлять расписание своего дня, включая туда и затраты времени на дорогу. Также надо радоваться тому, что мы общаемся, ведь многие страдали без общения. Еще надо вспомнить, какие радости мы получали от своей работы", – посоветовала Варвара Зародина.

Чтобы смягчить процесс адаптации, психолог рекомендовала также взять с собой из дома в офис какие-нибудь приятные мелочи.

"Надо поставить на рабочем месте то, что вас радовало дома. Какие-нибудь игрушки поставить на стол или фотографию, или любимую кружку с новой подставкой. Чтобы порадовать себя, можно использовать яркие блокнотики и стикеры. Нужно больше ярких цветов, чтобы радовать глаз", – считает Варвара Зародина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/