В России снизился уровень крайней бедности

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Что влияет на количество людей, находящихся за чертой бедности, рассказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

В 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. Об этом говорится в исследовании "РИА Новости". Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Регионы с крайне сложным финансовым положением, по данным экспертов, – Тыва, Ингушетия и Республика Алтай.

"Первое позитивное решение, отразившееся на сокращении количества людей, находящихся за чертой бедности, было связано с принятием решения об установлении минимальной заработной платы на уровне МРОТ. В период 2019 года проводилась активная индексация пенсий неработающих пенсионеров, это было связано с проведением реформы с пенсионным страхованием. 2019 год стал годом дополнительных решений, связанных с введением помощи многодетным семьям. Эти решения в совокупности оказали благотворное влияние на сокращение крайней бедности и бедности в субъектах РФ", – сказал Александр Сафонов.

Безработица, отсутствие промышленности и многодетность увеличивают уровень бедности в некоторых регионах, отметил эксперт.

"Традиционно и Тыва, и республика Алтай, и Ингушетия – республики с высоким уровнем безработицы. Велика доля людей, проживающих в сельской местности, где доходы традиционно ниже, чем в производственном секторе. К тому же в Ингушетии достаточно много многодетных семей. Эти факторы фиксируют увеличение бедности", – сказал Александр Сафонов.

В 2020 году мы увидим откат к предыдущим позициям. Вернуться к показателям 2019 года, скорее всего, удастся не раньше 2022 года, прогнозирует эксперт.

"В 2020 году основной негативный фон по увеличению бедности возникнет в результате падения доходов работающих граждан. В полной мере компенсировать падение доходов населения в результате кризиса, пандемии не удастся. Скорее всего, мы увидим откат к предыдущим позициям", – считает Александр Сафонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/