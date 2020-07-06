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В Новороссийске официально открылись 13 пляжей
Посетители могут отдыхать, соблюдая социальную дистанцию на пляжах общего пользования: «Русское море», «Суджукская коса», «Алексино», «Мысхако», «Южная Озереевка», «Дюрсо».
Также открыты пляжи баз отдыха и детских лагерей: «Жемчужина», «Лукоморье», «Искра», «Звездный», «Романтик», «Моряк», «Голубая волна».
Данные пляжи получили положительные заключения государственной инспекции маломерных судов
Источник: https://www.admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-06072020112920-70907/