/В России/

В Новороссийске официально открылись 13 пляжей

Посетители могут отдыхать, соблюдая социальную дистанцию на пляжах общего пользования: «Русское море», «Суджукская коса», «Алексино», «Мысхако», «Южная Озереевка», «Дюрсо».

Также открыты пляжи баз отдыха и детских лагерей: «Жемчужина», «Лукоморье», «Искра», «Звездный», «Романтик», «Моряк», «Голубая волна».

Данные пляжи получили положительные заключения государственной инспекции маломерных судов

Источник: https://www.admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-06072020112920-70907/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности

Самый массовый ЕГЭ проходит в регионах России в штатном режиме – Музаев

В Новороссийске официально открылись 13 пляжей

«Байкал-Сервис» вступился за туристов

Русфонд обращается...