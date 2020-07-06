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Геологические изыскания на земельном участке, выбранном для строительства дома

Чтобы правильно выбрать место постройки дома, наилучшим образом разместить вспомогательные постройки, произвести грамотное функциональное зонирование придомовой территории, необходимо знать геологические условия местности. Провести геологические изыскания в Туле или в любом районе Тульской области может компания «Гео-Тула», обладающая десятилетним опытом инженерно-изыскательских работ и обширной базой данных по этому региону, более подробно http://geo-tula.ru/.

Можно ли узнать, чего ожидать от геологии участка, еще до его покупки?

Узнать (хотя бы ориентировочно), какова геология участка в Тульской области, который вам приглянулся, было бы оптимальным еще до его приобретения. Для этого достаточно узнать точный адрес участка и обратиться за консультацией к специалистам. Опытные сотрудники компания «Гео-Тула», взглянув на обзорную инженерно-геологическую карту района, смогут установить:

К какой структурно-тектонической области относится интересующая вас территория.

С какими проблемами и рисками приходится сталкиваться строителям в этой местности.

Насколько велика вероятность осложнений строительства, обусловленных геологий и гидрогеологией местности.

Какова будет приблизительная сметная цена геологии участка под строительство при детальной разведке, с учетом размеров и количества желаемых построек.

Когда следует обращаться за услугами по тщательному геологическому обследованию земельного участка?

Насколько бы ни был квалифицированным специалист-геолог, только одной работы с картой и архивными отчетными материалами будет недостаточно, чтобы дать точные рекомендации относительно типа и параметров фундамента здания. Для этого потребуется непосредственное ознакомление с земельным участком, включающее рекогносцировку на местности, бурение скважин и проведение лабораторных исследований, как того требует методика инженерно-геологических изысканий для строительства. Чтобы изыскательские работы были проведены максимально эффективно, обращаться за этой услугой следует, когда уже приняты основные архитектурно-планировочные решения, и известны:

площадь проектируемого дома;

его высота (этажность);

конфигурация в плане.

С учетом этих сведений можно определить количество и глубину инженерно-геологических скважин, которые потребуется пробурить (это, в первую очередь, влияет на то, сколько стоит геология земельного участка), а также их взаиморасположение.

Как проводятся инженерно-геологические изыскания?

Если описать, как проводятся геологические изыскания для расчета фундамента дома, вкратце, то выглядит это следующим образом: