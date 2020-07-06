За тех, кто в море! Как будут переписывать моряков?

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Территорию России омывает 13 морей, а общая протяженность внутренних водных путей составляет более 100 тыс. километров.

В День работников морского и речного флота рассказываем, как Всероссийская перепись населения будет учитывать моряков в плавании и почему новый формат главного статистического исследования десятилетия заинтересует морских волков, волчиц и волчат.

Двенадцатая в истории страны Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, станет 0 часов 1 апреля 2021 года. При этом Росстат постарался сделать процедуру переписи более гибкой — это необходимо, чтобы получить максимально точные данные о составе населения страны.

Для разных категорий жителей страны определен различный порядок переписи. Так, перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. Если россиянин уехал в командировку в другую страну на срок меньше года, то его перепишут дома как временно отсутствующего. Если же он уехал на срок более года, то он считается постоянным жителем другой страны и в России его не учитывают. Эти международные рекомендации по учету направлены на то, чтобы не переписывать одного человека в двух разных странах.

Свои особенности будет иметь и перепись находящихся в плавании моряков российских рыболовных и торговых судов. Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании. Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке. Также переписные листы за моряков, находящихся на дату переписи населения в плавании, могут заполнить члены их семей.

При этом не нужно забывать, что предстоящая Всероссийская перепись населения станет первой в истории страны цифровой переписью. Поэтому и моряки на кораблях, и члены их семей на суше смогут самостоятельно пройти интернет-перепись.

Внедрение цифровых технологий сделает процесс переписи более комфортным для жителей России — теперь не обязательно лично общаться с переписчиком, а электронные переписные листы на портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удобное время.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год. 27 июня председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе переписи на апрель 2021 года.

Источник: Медиаофис ВПН-2020