Продажи новостроек в России восстановились до мартовских значений

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Продажи квартир в новостройках России вернулись на уровень начала марта и составили 7,3 тыс. в неделю в середине июня. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В период с 15 по 21 июня было реализовано 7,3 тыс. квартир на сумму 31,3 млрд рублей. Их общая площадь достигла 361,4 тыс. кв. метров. Для сравнения: в начале марта объем продаж составлял около 6,5 тыс. квартир в неделю на сумму 28 млрд рублей с общей площадью проданных объектов примерно 320 тыс. кв. метров.

Источник: ДОМ.РФ.