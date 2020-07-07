Финансовый советник объяснила рост личных банкротств

/В России/

Если экономическая ситуация в России будет выправляться, а количество банкротств продолжит расти, процедуру могут сделать менее доступной для широких масс, рассказала в интервью радио Sputnik независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Однако, по ее словам, раньше осени это не произойдет.

В июне в России выросло количество личных банкротств, сообщают СМИ со ссылкой на данные " Федресурса" – Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В июне банкротами признали 11483 человека. Это в 2,2 раза больше, чем в июне прошлого года.

Наталья Смирнова рассказала, почему растет количество банкротств.

"Первая причина – COVID-19, не только в России, но и по всему миру резко возросла безработица. Если люди не попадают под кредитные каникулы или понимают, что через 6 месяцев их ситуация вряд ли улучшится, у них нет другого выхода, как личное банкротство. К тому же в России было введено упрощенное банкротство, процедура стала проще доступнее. Третье – оценка людей в плане того, насколько быстро все может восстановиться. В 2008 году все просело и довольно быстро восстановилось. Сейчас есть риски второй волны", – считает Наталья Смирнова.

Люди понимают, что столкнувшись с потерей работы или доходов, легче поставить условную черную метку на своей кредитной истории, считает финансовый советник.

"Если банкротство – это безвыходная ситуация, доходов нет, долги есть, и расплатиться не представляется возможным, это единственный выход. Лучше так, чем набирать новые долги и загнать себя в кредитную кабалу. Если это просто потому, что так проще, это не выход", – отметила Наталья Смирнова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/