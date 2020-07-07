Дизайнер заметила изменение российских дач

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Россияне изменили отношение к дачам. Из-за пандемии коронавируса загородные дома приобрели новые функции, рассказала дизайнер Ксения Круглова в интервью радио Sputnik.

До пандемии загородные дома воспринимались россиянами в качестве места временного отдыха, теперь это - аналог квартиры, а иногда и офиса. Такое изменение статуса влияет на дизайн жилых помещений, считает Ксения Круглова. По ее мнению, раньше люди были готовы на эксперименты, но этим летом переделали дачный дизайн под нейтральный стиль.

"Люди тяготеют к светлым оттенкам. Максимально нейтральные, светлые и экологичные интерьеры, состоящие из натуральных фактур, они расслабляют и не надоедают. Когда ты понимаешь, что проводишь в помещении много времени, то тебе хочется, чтобы интерьер был максимально нейтральный. Если раньше можно было себе позволить сделать черно-красную комнату, то сейчас это в сознании изменилось. Теперь люди тяготеют к светлым нейтральным интерьерам", - рассказала дизайнер.

Дачный дом фактически из места отдыха превратился в офис, а участок в место для информационного детокса, рассказала Ксения Круглова.

"Люди очень ценят единение с природой. Большое внимание уделяют ландшафтному дизайну и обустройству своего внутреннего дворика. Также закупают садовую мебель и обустраивают зону отдыха максимально комфортно для информационного детокса. Они хотят иметь возможность релаксировать и отключиться от каких-то своих рабочих забот", - рассказала дизайнер в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/