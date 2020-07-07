В СПЧ выступили против отслеживания больных COVID-19 по геолокации

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Отслеживание больных COVID-19 с помощью геолокации – это однозначное нарушение прав человека, рассказала в интервью радио Sputnik правозащитница, Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

В Минкомсвязи разработали систему отслеживания людей, находившихся в контакте с больными коронавирусом, на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания данных геолокации. По данным, полученным от Минздрава, власти будут отслеживать местоположение заразившегося и составят список тех, кто находился рядом с заболевшим и общался с ним по мобильной связи последние 14 дней. Полученные данные направят в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России.

"Я считаю, что это однозначное нарушение прав человека. Дело даже не в технической стороне, человек имеет право пользоваться всеми средствами связи так, как считает нужным, если иное не предусмотрено судом. На домашнем аресте суд может запретить пользоваться интернетом, мобильной связью. Во всех остальных случая человек может дать кому-то мобильный, пользоваться, как считает нужным. Ограничивать людей на основании того, что они больны, переболели или подозреваются в том, что они могут быть разносчиком вируса – это все противозаконно. Думаю, что мои коллеги из СПЧ меня поддержат, и мы выступим категорически против этой новации", – сказала Ева Меркачева.

Благодаря этой базе данных можно будет узнать все, что у человека "за душой", отметила член СПЧ.

"Любая база, которая собирается, тут же выкладывается куда-то, где за определенные деньги можно ее посмотреть. Благодаря этой базе можно будет узнать, как человек передвигается, у кого ночует, какой ведет образ жизни, сколько раз ходит в магазин. Сделать так, чтобы вся страна была, как заключенные, это абсурд", – считает Ева Меркачева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/