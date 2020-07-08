Газовщиков обяжут наращивать мощности сетей для подключения новых объектов

/В России/

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который обяжет собственников газораспределительных сетей увеличивать мощность систем для подключения новых объектов капитального строительства.

Соответствующие поправки будут внесены в закон «О газоснабжении». Контроль за раскрытием информации о заявках, по которым получен отказ в выдаче технических условий на подключение, будет осуществлять ФАС России.

Согласно проекту закона, при определении технической возможности подключения объектов строительства к газораспределительным сетям будет оцениваться наличие пропускной способности газопроводов во всей газотранспортной системе. А также должны быть условия, определяющие необходимость и экономическую обоснованность увеличения пропускной способности газотранспортных систем. Обязательным критерием станет отношение суммарной необходимой мощности, обозначенной в заявках, по которым получен отказ на подключение к газовым сетям, к проектной производительности указанных газотранспортных систем.

«Проблемы с выдачей технических условий на присоединение к газовым сетям неоднократно вели к срыву выполнения социально-значимых задач нацпроектов. Главы муниципалитетов получали отказы на подключение к сетям из-за нехватки мощности, газоснабжающие организации могли предложить подключить планируемый к строительству детский сад за счет уменьшения мощности в сетях коммерческих организаций, как это произошло, например, в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края. В связи с возникновением подобных проблем при планировании строительства социальных объектов в Краснодарском крае, я обращалась за помощью в адрес Правительства РФ, по результатам рассмотрения именно данный законопроект был указан в качестве решения указанной проблемы. После принятия закон обяжет собственников модернизировать и увеличивать мощность в газовых сетях, что позволит подключать соцобъекты вне зависимости от их планируемого места строительства- в крупном городе или отдаленном селе. Одобренная инициатива позволит ввести в эксплуатацию школы, больницы, детские сады и другие социально-значимые объекты, строительство которых запланировано в рамках реализации национальных проектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение», но было приостановлено из-за отсутствия коммуникаций. По оценкам Правительства, только в Краснодарском крае таких объектов уже насчитывается 17», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.