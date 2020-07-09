Почта России расширила географию курьерской доставки для малого и среднего бизнеса

/В России/

Почта России увеличила в 4 раза количество городов с пунктами приема посылок корпоративных клиентов компании. Теперь воспользоваться услугой «Курьер онлайн» возможно в 205 населенных пунктах России, включая Краснодар, Сочи, Анапу, Абинск и ст. Каневскую – самых активных на рынке электронной коммерции. Ранее сервис был доступен только в 50 городах страны.

Услуга «Курьер онлайн» разработана для компаний дистанционной торговли и предлагает доставку интернет-заказов на дом. Почта России зафиксировала резкий рост количества таких отправлений – более чем в 5 раз. Такой рост востребованности вызван ограничительными мерами во время пандемии.

С 10 июня посылки принимаются не только в специализированных отделениях закрытого типа – сдать отправления можно в 575 центрах приема посылок. Отправитель также может воспользоваться опцией «Курьерский сбор» и сдать груз на своей территории – в таком случае курьер Почты приедет на склад для приема партии товара.

Фиксированная стоимость услуги «Курьер онлайн» установлена за 3 кг с последующей тарификацией за каждый 0,5 кг. Максимально допустимый вес отправления – 31,5 кг. Услугу можно оплатить банковской картой.

В марте 2020 года наблюдался значительный прирост бизнес-активности у онлайн- магазинов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года из этих регионов Почтой России стали отправлять в 7 и 9 раз больше заказов соответственно. Данные опросов свидетельствуют о том, что 74% россиян планируют пользоваться услугами доставки еще чаще или на нынешнем уровне после снятия ограничительных мер.

«Увеличение объемов курьерской доставки говорит о востребованности сервиса у интернет-магазинов и их клиентов. В период ограничительных мер мы наблюдали стремительный рост онлайн-заказов. Активно наращивали объемы использования курьерского сервиса Почты России не только интернет-магазины, но и представители традиционного ритейла, для которых организация локальной доставки из магазина на дом дала возможность справиться с резким всплеском заказов и задействовать офлайн- розницу. Только за последний месяц нашими услугами воспользовались более 2400 новых клиентов. Почта России готова полностью удовлетворить возросший спрос на качественную курьерскую доставку и при необходимости расширять ее географию, которая уже приблизилась к 1800 населенным пунктам», – отмечает советник заместителя генерального директора Почты России по электронной коммерции Леонид Зондберг.

Ознакомиться с тарифами на услугу и списком городов можно на сайте компании www . pochta . ru .

Источник: https://www.pochta.ru/