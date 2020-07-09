В Астрахани готовятся к митингу из-за закрытия школы

/В России/

Администрация города приняла решение закрыть навсегда школу № 8. Детей переведут в другие образовательные учреждения.

Это вызвало недовольство у родителей учеников. Власти тут же поспешили обвинить в нагнетании ситуации политические силы.

"Ряд кандидатов в депутаты на осенние выборы в городскую думу пытаются обострить ситуацию. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, они собираются провести митинг и серию одиночных пикетов перед зданиями областного министерства образования и комитета образования города Астрахани", - сообщили в правительстве региона.

Власти говорят, что школу закрывают из-за отвратительных результатов ЕГЭ. Приводят пример - в прошлом году всего 2 выпускника из 38 сумели сдать экзамен.

"Остальные же к этапу начала экзаменов намеренно толпами уходят из школы, потому что понимают: ЕГЭ они не сдадут", - сказал министр образования и науки области Виталий Гутман.

О других причинах Гутман не говорит, однако чиновник отмечает, что в здании школы планируют разместить некое "учреждение дополнительного образования".

Что касается педагогов, работавших в школе №8 то, по всей видимости трудоустроиться смогут не все.

"Профессионалы (!) нам всегда нужны, и они сумеют найти работу", - заявил Гутман.