Бастрыкин требует возбудить новое уголовное дело на ростовскую судью по "делу Цапков"

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на ближайшем заседании 17 июля рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову.

Как говорится в материалах ВККС, Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение в отношении Мартыновой уголовного дела по 8 преступным эпизодам. Среди них фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Пикантности ситуации добавляет то, что Мартынова уже сидит в колонии. В декабре 2018 года она была осуждена Ростовским областным судом на 7 лет за махинации с сельхозземлями в селе Степном Кущевского района Кубани, принадлежащими компании "Артекс-Агро" Надежды Цапок. Это мать лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка, осужденного к пожизненному заключению за массовые убийства.

Второе уголовное дело в отношении экс-судьи Мартыновой также связано с махинациями с паевыми землями "Артекс-Агро". В сентябре 2013 года сельхозкомпания была признана банкротом, а в мае 2016 года - ликвидирована.

Также на заседании ВККС рассмотрит вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности еще одной судьи - Елены Хахалевой из Краснодарского краевого суда, получившей прозвище "золотая".