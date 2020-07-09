Бастрыкин требует возбудить новое уголовное дело на ростовскую судью по "делу Цапков"
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на ближайшем заседании 17 июля рассмотрит представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову.
Как говорится в материалах ВККС, Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение в отношении Мартыновой уголовного дела по 8 преступным эпизодам. Среди них фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Пикантности ситуации добавляет то, что Мартынова уже сидит в колонии. В декабре 2018 года она была осуждена Ростовским областным судом на 7 лет за махинации с сельхозземлями в селе Степном Кущевского района Кубани, принадлежащими компании "Артекс-Агро" Надежды Цапок. Это мать лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка, осужденного к пожизненному заключению за массовые убийства.
Второе уголовное дело в отношении экс-судьи Мартыновой также связано с махинациями с паевыми землями "Артекс-Агро". В сентябре 2013 года сельхозкомпания была признана банкротом, а в мае 2016 года - ликвидирована.
Также на заседании ВККС рассмотрит вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности еще одной судьи - Елены Хахалевой из Краснодарского краевого суда, получившей прозвище "золотая".