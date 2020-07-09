Фотоловушки «Ростелекома» на страже экологии: уникальный проект реализован на Ямале

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«Ростелеком» запустил пилотный проект по экологическому мониторингу зелёных массивов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с помощью специальных устройств – фотоловушек.

Тестовые образцы установили в природных зонах рядом с городом Салехард. Приборы, которые обычно используют для скрытого наблюдения за животными, теперь фиксируют нарушителей, загрязняющих окружающую среду. На Ямале разработали уникальную систему видеоаналитики, с помощью которой фотоловушки в онлайн-режиме могут передавать полученную информацию в специальные службы, своевременно оповещая их о нештатных ситуациях. Проект реализован совместно с Департаментом природно-ресурсного регулирования ЯНАО и Администрацией Салехарда.

«Департамент природно-ресурсного регулирования, как орган власти, обеспечивающий реализацию соответствующих полномочий, принимает все возможные меры по сохранению благоприятной окружающей среды, в том числе с использованием современных технологий», – отметил директор Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Галуза.

Портативные камеры в камуфляжном корпусе, установленные в лесных массивах близь возможных несанкционированных скоплений мусора, оснащены датчиками движения и инфракрасными лампами. Технические возможности камер позволяют передавать четкую картинку в темное время суток и мгновенно реагировать на появление объекта в кадре на расстоянии до 30 метров. Для того чтобы сделать снимок в высококачественном разрешении или начать съёмку короткого видео, фотоловушке достаточно всего 0,3 секунды.

«Мониторинг чистоты лесных массивов Ямала с помощью фотоловушек –проект, который нам удалось реализовать в регионе за несколько месяцев. Система полностью адаптирована к условиям местного климата. Камеры могут полноценно функционировать зимой при низких температурах. При этом у них очень экономное потребление питания: одного заряда хватает на 10-14 дней беспрерывной работы», — прокомментировал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.

Работа фотоловушек полностью автоматизирована. Все данные, зафиксированные умными приборами, мгновенно поступают в систему «Лесохранитель». Оттуда информацию считывают сотрудники региональной единой дежурно-диспетчерской службы Салехарда. В их ведомстве данные хранятся две недели. И если будут зафиксированы нештатная ситуация или факт нарушения, муниципальные службы примут решение о реагировании на них.

«Если на территории, попавшей в зону фотоловушки, будет зафиксировано, к примеру, возгорание, туда незамедлительно отправится отряд сотрудников пожарной охраны. В случае если в объектив камер попадут люди, которые складируют бытовые отходы в непредназначенном для этого месте, их личность будет установлена. Конечно, нарушителям грозит штраф в достаточно крупном размере», – сказал заместитель главы Салехарда по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

Сейчас пользу фотоловушек могут оценить только в одном городе на территории Ямала. Но скоро география уникальной системы должна расшириться и охватить весь регион. Уже через год фотоловушки могут появиться в каждом крупном муниципалитете Ямало-Ненецкого автономного округа.

Источник: https://www.company.rt.ru/