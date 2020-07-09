Собянин распорядился открыть кинотеатры и отменил масочный режим

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Мэр Москвы Сергей собянин подписал новый указ о снятии ограничений, ранее веденных в целях борьбы с распространением коронавируса.

Согласно этому документу с 13 июля в Москве отменяется обязательный масочный режим на улицах. Однако в помещениях и в транспорте ношение масок сохраняется.

С 1 августа при проведении спортивных и культурных мероприятий в Москве их смогут посещать уже 50% зрителей, а не 10% как сейчас.

Кроме этого с 1 августа в Москве возобновляется показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий в зданиях, где не более 3 тыс мест.

Источник: https://www.mk.ru/