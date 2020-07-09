Что такое сертификат ГОСТ Р?

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Для многих видов деятельности и групп товаров в России предусмотрена обязательная процедура сертификации.

Она представляет собой многоступенчатый процесс. Если речь идет о сертификации товаров, то суть процедуры в том, что она подтверждает полное соответствие продукции установленному перечню требований. Сертификат ГОСТ Р это официальный документ, которые подтверждает, что товар качественный, не представляет опасности для человека, окружающей среды, животных.

Получение сертификата – процедура обязательная. Только при выполнении этого условия товар может ввозиться и беспрепятственно реализовываться на территории Российской Федерации. Продажа без специального разрешения не допускается. Это классифицируется как незаконная деятельность, что предусматривает определенные меры наказания.

Как и где можно получить сертификат соответствия?

Сертификат соответствия можно получить, только обратившись в специализированные организации. Они должны пройти обязательную аккредитацию в Росстандарте. Аккредитованные компании обладают нужными правами и инструментами, требуемыми для выполнения качественной проверки товаров с последующей выдачей сертификатов ГОСТ Р.

Сертификацию ГОСТ Р можно пройти в компании «СертСтрим». Она занимается оформлением сертификатов двух типов:

обязательного;

добровольного.

Обязательная сертификация предусмотрена в отношении товаров, полный список которых представлен на сайте Росстандарта. Также уточнить информацию по данному поводу можно у сотрудников компании «СертСтрим». Они знают все тонкости процедуры, поэтому помогут получить разрешение в короткие сроки. Подать заявление и получить сертификат можно в любом регионе страны. Сертификат может оформлять как на отдельную партию продукции, так и на серийное производство.

Добровольная сертификация ГОСТ Р предусматривает возможность для заявителя выбрать характеристики, которые подлежат проверке. Наличие добровольного сертификата дает как производителю, так и продавцу конкурентные преимущества. Соответствующее подтверждение качества в виде официального документа вселяет больше уверенности в потенциальных клиентов, что они приобретают действительно безопасную продукцию.

Быстро, без бюрократических проволочек пройти обязательную или добровольную сертификацию можно, воспользовавшись услугами компании «СертСтрим».