Адвокат Трунов хочет привлечь Фургала к делу о пожаре в лагере

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Ответственность за гибель детей в лагере важнее, чем бандитские разборки из прошлого. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее он подал заявление в СК с просьбой привлечь хабаровского губернатора Сергея Фургала к ответственности по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми", где погибли несколько детей.

"Я считаю, что Фургал несет ответственность, потому что база отдыха "Холдоми" финансировалась за счет государственной программы развития территории опережающего экономического развития, и в обязанности губернатора входил контроль безопасности, контроль за использование финансовых средств. Губернатор в свое время открывал лагерь, был прекрасно осведомлен о том, что там происходит, и давал пресс-конференцию, где говорил, что вечерами там холодно, в палатках, скорее всего, используются обогреватели-переноски, это опасно пожаром. То есть он знал, понимал, но не выполнял функции надлежащим образом, которые обязан был выполнять в соответствии с законом об основных гарантиях прав ребенка. Власти обязаны контролировать детский отдых, этот отдых не должен угрожать жизни и здоровью детей. В сухом остатке это нарушает три статьи уголовного кодекса: халатность должностного лица, которая повлекла смерть более двух человек, причинение тяжкого вреда и причинение смерти по неосторожности двум и более людям вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных", – сказал Игорь Трунов.

Это дело начали спускать на тормозах, оно скоро развалится, отметил адвокат.

"Изначально фигуранты, которые там были, были под стражей, потом под домашним арестом, теперь под подпиской о невыезде. Дело рассасывается, а 12 пострадавшим детям, которые выжили, материальная помощь не оказывается. Гражданский иск в рамках уголовного процесса – справедливо, если бы с Фургала взыскали возмещение вреда семьи, которые потеряли детей, или дети которых нуждаются в лечении", – считает адвокат Игорь Трунов.

В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка.

Сергея Фургала 9 июля задержали по делу о нескольких заказных убийствах в 2004-2005 годах. Его доставили в Москву и предъявили обвинение в организации убийств и покушения на убийство. Басманный суд 10 июля выберет ему меру пресечения.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/