Ефремов может лишиться адвоката

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Адвокат Ефремова "заигрался" и должен понести дисциплинарную ответственность, рассказал радио Sputnik юрист Владимир Комсолев.

Против адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева возбуждено дисциплинарное дело. Его подозревают в нарушении Кодекса адвокатской этики, сообщает сайт Федеральная палата адвокатов (ФПА).

В чем именно обвиняют защитника актера, в ФПА не уточняют, но у Владимира Комсолева есть сразу два предположения.

"Возможно, что адвокат заигрался. Возможно, что он возомнил себя суперизвестным на фоне Ефремова, который внес вклад в культуру. Есть два аргумента не в пользу этого адвоката – это разглашение информации и то, что он ставит во главу угла не защиту клиента и его интересы, а собственные интересы. Я бы рекомендовал привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности", - рассказал юрист в интервью <радио Sputnik.

Дело также возбуждено и против адвоката семьи погибшего в ДТП - Александра Добровинского. Ранее ему и Эльману Пашаеву уже выносили предупреждение за слишком частое общение со СМИ и раскрытие деталей расследования.

Согласно профессиональному Кодексу этики адвокатов, обоих защитников может ждать замечание, предупреждение или прекращение статуса адвоката. Решение должна принять Федеральная палата адвокатов.

Михаил Ефремов стал фигурантом уголовного дела после ДТП 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, а Ефремова отправили под домашний арест.

Во время ДТП актер был пьян и в его крови нашли следы наркотиков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/