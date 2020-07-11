«Бензопила вместо парфюма»: на что россияне тратят деньги после самоизоляции

/В России/

Эксперты исследовательского центра «Ромир» высчитали, сколько средняя семья россиян тратила в месяц на еду в период самоизоляции и сколько стала тратить после снятия ограничений. А заодно узнали, какая сумма ежемесячно уходит у нас на всякие прочие расходы.

Корреспондент «МК» заинтересовался, что же это за «прочие траты»? И оправился в торговый центр с целью выяснить: на что, кроме еды, спускают свои денежки жители столицы?

Для сравнения эксперты приводят следующие цифры.

Май: общие расходы среднестатистической российской семьи – 57,6 тыс руб. Из них ушло на питание – 23,9 тыс руб, что составило 42% от общих трат.

Июнь: общие траты – 58 тыс руб. Из них на питание – 21 тыс руб, что составляет 36% от общих трат.

Таким образом при том, что в целом со снятием режима самоизоляции россияне стали тратить больше, кушать при этом они стали меньше (или дешевле – то есть, приобретать меньше деликатесов). Интересно, куда же соотечественники тратят свои деньги, если основные статьи расхода – культурно-зрелищные и спортивные мероприятия, рестораны, фитнес-клубы и зарубежный туризм – пока недоступны?

«Сидя по домам, граждане проедали больше обычного, не имея других значительных трат, - пояснили специалисты исследовательского центра. – А теперь у покупателей появились время, желание и необходимость приобретать товары, доступа к которым они были лишены в течение некоторого времени».

Чтобы узнать, что же это за товары, опрашиваю продавцов разных сегментов непродовольственного рынка. Выбираю гигантский торговый комплекс возле МКАД, до пандемии слывший мега-популярным.

В магазинах одежды довольно пустынно.

- Как торговля? – интересуюсь у продавщиц раскрученного сетевого бренда одежды, обуви и аксессуаров.

- Ой, по сравнению с докоронавирусными временами – никак! Старую коллекцию, которую мы уценили, еще более-менее берут. В основном молодежный ее сегмент. А новую только меряют, устали дезинфицировать за каждым…

В парфюмерии не веселее:

- Масс-маркет вообще не идет, - вздыхает менеджер зала. – Эксклюзивочку берут иногда, но штучно. Декоративная косметика вообще встала: летом так всегда, но в этом году особенно. Одними дезодорантами торгуем, в общем.

Продавец в спорттоварах делится, что неплохо раскупаются только оборудование для подвижных игр на свежем воздухе – мячи, бадминтон, фрисби («летающая тарелка»), хулахупы. Снаряды и форма для фитнеса почти не продаются.

В канцтоварах можно даже не любопытствовать, невооруженным взглядом видно, что торговли нет. Но продавщица жалуется сама:

- Половина офисов закрыта, каникулы, до августа могли вообще не открываться! Вон ювелирный рядом даже открываться не стал!

Уже готовлюсь предположить, что народ спускает свои денежки в интернет-магазинах, но тут вижу в конце этажа оживление. Там оказывается магазин электроники и бытовой техники – и для буднего дня он, можно сказать, переполнен!

- Что в основном покупают? – выпытываю у консультанта в отделе товаров для дома.

- Все! От электрочайников, мультиварок и пылесосов до домашних климатических комплексов для мойки воздуха, - улыбается собеседник. - Посидели три с лишним месяца безвылазно дома и поняли, чего в их жилищах не хватает.

В соседнем отделе электроники тоже не жалуются. По отзывам менеджера зала, чаще всего покупатели интересуются ноутбуками, смартфонами и телевизорами.

- Когда на дому работаешь, приходится самому оргтехнику обновлять, - вмешивается покупатель, заметив, что я интересуюсь продажами. Вот я, к примеру, за карантин дважды свой ноут в ремонт отнес, в итоге он накрылся с концами. Вот я и пришел за новым орудием труда. К счастью 50% компенсирует работодатель.

Но подлинная «мекка», куда москвичи охотнее всего несут свои денежки, ждет меня впереди. Ею оказывается отдельно стоящий торговый комплекс, предлагающий все виды товаров для дома, дачи и сада – хозяйственные, строительные, ремонтные и декоративные.

Вот где натурально негде яблоку упасть! И я никогда не видела такое количество хрупких барышень в воздушных платьях, сосредоточенно выбирающих краску для забора! В отличие от стеллажей с дорогим парфюмом, между стеллажами со строительной доской бродят целые толпы. Семьи с малыми детьми катят перед собой тележки, доверху забитые разной утварью от лопат и граблей до мешков с удобрениями и растений в горшках. В отделе электротоваров, среди которых лично я могу отличить только дрель, тоже на удивление много прекрасного пола. Одна из них вертит в руках бензопилу...

Что ж, дальше можно и не ходить, все ясно. Освободив нас от офисов и общественных мест, где нужны наряды и украшения, парфюмы и канцтовары, самоизоляция обратила наши взоры на собственные жилища. А деликатесы пусть подождут, пока в домах все станет безупречно и удобно – и для работы, и для отдыха.

Источник: https://www.mk.ru/economics/