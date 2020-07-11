Экономист объяснил пользу деноминации рубля: доллар будет стоить 60-70 копеек

/В России/

В российских финансовых кругах возникла новая идея: деноминировать отечественные дензнаки. Предложение озвучил известный экономист и аналитик, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Поводом для предложения стал зафиксированный Центробанком резкий рост наличных денег в стране. По последним данным, их объем превышает 12 трлн рублей – то есть, на каждого россиянина, включая младенцев, приходится свыше 80 тысяч рублей наличных денег.

Напомним, что предыдущая деноминация состоялась в январе 1998 года - тогда коэффициент был 1к1000. Сейчас аналитики предлагают более скромный масштаб: 1 к 100. Заметим, что Центробанк никак пока на эту идею официально не отреагировал. Зато ряд аналитиков - коллег Разуваева уже подвергли ее критике. Так главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова заявила о нецелесообразности подобной меры, поскольку это приведет к росту напряжения в обществе в условиях, когда экономика страны пострадала из-за последствий пандемии. А ведущий аналитик «Финам» Алексей Коренев считает, что количество нулей на российских рублях еще не так велико, как это было в 1997–м, поэтому очевидной спешки с их «зачеркиванием» пока попросту нет.

Тем не менее, с просьбой обосновать идею деноминации «МК» обратился к самому ее автору – аналитику Александру РАЗУВАЕВУ.

- Почему Вы пришли к выводу, что именно сейчас сложились условия для деноминации рубля? - В пользу деноминации говорит макроэкономика. Инфляция сейчас низкая – 3%, международные резервы Банка России превышают $550 млрд, это почти два годовых бюджета страны. Если считать ВВП по паритету покупательной способности, Россия уже первая экономика Европы и пятая в мире. Коэффициент деноминации один к ста напрашивается сам собой. В этом случае бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро - 50 копеек, да и квартиры перестанут стоить миллионы. Ужин в московской модной ресторации на двоих - 100-150 руб. А за доллар будут давать 60-70 копеек.

- Проводите ли Вы какие-то параллели с предыдущей деноминацией, что была проведена в России в 1998 году?

- С ситуацией 1997-1998 нет ничего общего. Тогда инфляция была 11-12%, огромный бюджетный дефицит, зависимость от займов на рынке ГКО и кредитов МВФ. Зарплаты в государственном секторе и пенсии не платили по полгода. Размер экономики был значительно меньше, чем сейчас. Очень узкий внутренний рынок. И, конечно, завышенный через валютный коридор курс рубля. Все быстро закончилось в августе 1998 – дефолт, девальвация, рынок акций упал почти до нуля.

- Если проводить деноминацию сейчас – в чем ее выгоды для страны и для населения?

- Расчеты будут проще. Будет уважение к рублю и копейке, монеты не будут брезгливо оставлять на кассе. Пора уже внедрять в стране и политику сильного рубля. Стабильная валюта – это уверенность россиян в завтрашнем дне, престиж как минимум у соседей по ЕАЭС, это, по сути, своеобразный триггер успеха интеграционных процессов с соседями. Рыночным реформам в России почти 30 лет. Это завершающая точка. Рубль меняется на любую валюту, низкая инфляция, полки магазинов полны товаров. Это полная противоположность 1991 году.

- Оценивали ли Вы возможные издержки от такого мероприятия: во что оно обойдется бюджету и экономике?

- Расходы будут за счет Банка России, как эмиссионного центра, а не за счет бюджета. В современной буржуазной России себестоимость изготовления банкноты составляет от 60 копеек до 1,5–2 рублей за штуку. У новых денег, вероятно, она будет немногим выше, так как они будут лучше защищены.

Источник: https://www.mk.ru/economics/