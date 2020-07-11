Россияне жалуются на коммунальщиков: «Только тарифы горазды повышать»

/В России/

В разгар пандемии управляющие организации пытались снизить объем работ в жилых домах, ссылаясь на повышенную опасность для здоровья сотрудников. Но и после ослабления карантина коммунальщики большого рвения не выказывают — напротив, не гнушаются нарушать закон. Одни неохотно проводят санобработку подъездов, другие норовят выставить собственникам дополнительный счет за покупку дезинфицирующих средств, третьи требуют от граждан поверки или замены счетчиков, четвертые «кошмарят» людей сразу по нескольким пунктам. Жалобы россиян проанализировали специалисты Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

В течение второго квартала на региональные «горячие линии» и в приемные поступило больше 8 тысяч обращений. Первое место уверенно заняли жалобы на неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов — 16,8%.

«Пандемия и режим самоизоляции увеличили поток обращений в общественные приемные, — говорит исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — Новая реальность породила у граждан и новые вопросы, которые не были актуальны ранее, в том числе связанные с уборкой мест общего пользования в период пандемии. Беспокойство вызывало снижение качества услуг и работ. Иногда жители сомневались, правильно ли работники выполняют дезинфекцию, критически относились к выбору обеззараживающих препаратов».

Представители управляющих компаний и товариществ собственников жилья, в свою очередь, тоже весьма активно обращались в общественные приемные. И требовали разъяснений, почему им не выделяют финансирование на приобретение антисептиков и средств защиты для работников. Последний вопрос был особенно актуален в апреле-мае 2020 года. Сотрудники управляющих организаций отказывались работать из страха за свое здоровье. В некоторых российских городах дома и дворы неделями оставались без элементарной уборки (не говоря уже о санитарной обработке). «Зато тарифы повышать не забывают», — сетовали люди.

Неудивительно, что второе место с небольшим отрывом досталось проблемам, связанным с оплатой жилищно-коммунальных услуг — 14,8% жалоб. Людей волновало предоставление мер социальной поддержки, возможность отсрочить плату за жилье без начисления пени. Кто-то интересовался, простит ли государство долг из-за потери доходов и будут ли заморожены тарифы ЖКХ. Возмущались россияне попытками управляющих организаций выставить дополнительные счета за покупку средств для санитарной обработки подъездов.

Третье место (12,3%) занял вопрос о порядке организации проведения общих собраний собственников. «Можно говорить, что режим самоизоляции принципиально изменил отношение собственников к возможности онлайн-голосования, — продолжает Светлана Разворотнева. — Как раз в этот период Государственная Дума приняла поправки в Жилищный кодекс, упрощающие проведение общих собраний путем онлайн-голосования».

В различных регионах встречались жалобы на явные нарушения со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Например, вопреки постановлению правительства ряд компаний требовали от потребителей установки новых или поверки имеющихся приборов учета. Владельцы специальных счетов столкнулись с тем, что кредитные организации, в которых такие счета открыты, требовали предоставить решения общих собраний собственников о продлении полномочий председателей правления.

Который месяц не дают россиянам покоя проблемы, связанные с введением новой коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Каждый тридцатый сомневается в справедливости порядка расчета платы за вывоз мусора и настаивает на исключении этой строчки из платежной квитанции.

Источник: https://www.mk.ru/economics/