Алексей Нечаев: На обязательную цифровую маркировку товаров нужно объявить мораторий до конца года

/В России/

С июля 2020 года ужесточились правила цифровой маркировки товаров. Маркировка стала обязательной для всех лекарств, обуви и табачных изделий. Все участники оборота также должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». По словам статс-секретаря - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, «повышения цен в связи с введением обязательной маркировки лекарств и обуви быть не должно».

Как считает основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, система официальной цифровой маркировки товаров является дополнительным прессом не только для бизнеса, но и для простых людей, особенно в период кризиса, связанного с пандемией.

«Сама идея обязательной цифровой маркировки товаров неоднозначная, - говорит Алексей Нечаев. - С одной стороны, в некоторых отраслях, в том же продовольственном секторе вводить маркировку целесообразно, поскольку это ограничит приток контрафакта, снизит количество некачественной продукции и пресечет серый импорт. К примеру, в рыбном ретейле на прилавках может оказаться браконьерская рыба и икра. В период активного импортозамещения в магазинах встречалось такое уникальное явление, как белорусские креветки, или белорусская семга. Моря в Белоруссии нет, и, по всей видимости, это был просто транзитный импорт санкционных морепродуктов из Норвегии. Сейчас на рынках можно увидеть лососевую икру, добытую браконьерским способом, или китайскую осетровую икру, которая выдается за российский продукт».

С другой стороны, по мнению Алексея Нечаева, во многих сегментах экономики маркировка, может стать завуалированным налогом для граждан.

«Обязательная маркировка – это практически новый скрытый налог для людей, Рост цен от внедрения маркировки может составить порядка 3-5%, а на отдельные группы товаров может доходить и до 10%, - считает Алексей Нечаев. - Кроме этого, сама система маркировки тормозит бизнес, которому и так не просто в условиях пандемии. Это дополнительная бюрократия и новые расходы. Например, зачем маркировка парфюмерии, мне непонятно. Сначала говорили, что для борьбы с контрафактом, но проверки показали, что процент контрафакта в парфюме крайне незначительный. Тем не менее, маркировку парфюмерии не исключили, а просто перестали говорить об этом сегменте, как приоритетном. Не исключено, что список маркируемых товарных категорий будет расширяться дальше.

Поэтому, если мы говорим о реальных мерах по поддержке бизнеса, то было бы эффективно сейчас объявить мораторий до конца 2020 года на обязательную маркировку товаров. А в дальнейшем более точечно проанализировать те отрасли, где эта маркировка жизненно необходима, а где является просто тормозом для экономики и источником обогащения конкретных бизнес-элит. Более того, со стратегической точки зрения, государству было бы выгодно предоставлять субсидии бизнесу на все эти процессы, связанные с маркировкой. Поддержать сейчас производителей, работающих в белую, чтобы расширить свою налоговую базу и в перспективе получать больше налоговых доходов», - сказал Нечаев.

Источник: https://www.mk.ru/economics/