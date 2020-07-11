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Протест в Хабаровском крае "Свободу Фургалу!".

В Хабаровске на несанкционированный митинг, по разным подсчётам, вышли от 5 до 35 тысяч человек.

Люди прошли по улицам города и сконцентрировались на площади перед администрацией края, где начались выступления. Собравшиеся требуют, чтобы суд на губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом  проходил не в Москве, а в Хабаровске, скандируют лозунги: "Мы здесь власть", "Свободу Фургалу", "Это наш край".
К митингующим вышел первый зампред краевого правительства Владимир Хлапов, но его освистали и слушать не стали.
Полиция не вмешивается в ход акции, пока никого не задерживают, несмотря на то, что акция несанкционированная.
Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко поблагодарила собравшихся за поддержку и призвала не допускать агрессии в своих действиях.
Акции в поддержку арестованного накануне Басманным судом Москвы по обвинению в организации убийств и покушений на убийства в 2004-2005 гг. губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проходят также в городах Комсомольск-на-Амуре, Снежный, Эльбан, Солнечный.

Источник: @Gubery

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Категория: Новости / В России

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Протест в Хабаровском крае "Свободу Фургалу!".