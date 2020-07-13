Снова "Норникель". Разлив авиатоплива на Таймыре

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В поселке Тухард Красноярского края введет режим ЧС. Там на предприятии "Норникеля" в результате разгерметизации трубопровода на землю и в воду вылилось 44 тонны авиационного керосина. Спасатели и экологи сейчас устраняют последствия аварии. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Такие случаи возникают постоянно, просто сейчас любой случай стал выходить наружу, а раньше все скрывалось, рассказал в интервью радио Sputnik член экспертного совета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания Красноярского края, кандидат технических наук Сергей Михайлюта.

"Такие ситуации происходят постоянно, даже более крупного масштаба, не с топливом, с другими субстанциями, это нормальная практика. Конечно, это нельзя сравнивать с 20 тысячами тонн, и авиационный керосин более чистая органика. В любом случае это не полезно для северных территорий. Это довольно старый объект, который был построен в советское время заключенными. С тех пор он эксплуатируется без существенных модернизаций. Те, кто работает на предприятии, это наемные рабочие. У них не очень большая зарплата, люди выживают. Это системная проблема: когда люди не могут себе позволить качественной жизни, они не рассматривают концепцию, что нужно сохранять природу. Акционеры обойдутся минимальными издержками, ничего существенного им не грозит, только если не захотят создать прецедент", – считает Сергей Михайлюта.

Напомним, в конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/