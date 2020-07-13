К росту тарифов ЖКХ добавилась новая напасть: энергия подорожает

/В России/

Население освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Новые счетчики будут устанавливать ресурсники за свой счет, что позволит людям сэкономить тысячи рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минэнерго. Звучит хорошо, но в ведомстве опустили одну важную деталь. Ресурсоснабжающие организации на волне текущего кризиса просто не обладают «лишними» деньгами, поэтому сделаю все, чтобы переложить – хотя бы косвенно – бремя расходов на тех же жильцов. Проще всего заложить свои затраты на умные счетчики в тарифы на оплату электроэнергии, которая. соответственно, будет для потребителей расти более высокими темпами.

Россиян освободят от расходов на установку электросчетчиков. Каждая семья сможет сэкономить от 5 до 20 тыс рублей, сообщили СМИ со ссылкой на Минэнерго. С 1 июля устанавливать «умные» устройства обязаны ресурсоснабжающие организации.

Отметим, что средняя стоимость такого счетчика составляет 12 тысяч рублей. Эксперты расходятся во мнении по поводу нововведения. Одни считают, что такие перемены приведут к росту стоимости электроэнергии для населения, так как ресурсники заложат затраты в тариф. Другие специалисты убеждены, что у новации больше плюсов, чем минусов.

«Стоимость счетчика будет распределена на много лет вперед и включена в стоимость тарифов, так что сильно цены расти не будут. Таким же образом в индексацию тарифов включена и цена обслуживания новых приборов», — рассказывает гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко. По его словам, самое главное, что нужно знать потребителям: новые приборы, в конечном счете, позволит экономить электроэнергию. «В масштабах страны такое нововведение сократит размер несанкционированного потребления. В результате и тарифы не будет необходимости сильно повышать», — считает он.

Противоположной позиции придерживается директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. Эксперт убеждена, что сейчас компаниям довольно сложно устанавливать такие «интеллектуальные» приборы учета за свой счет, поскольку снизилась собираемость платежей: у компаний попросту нет денег на возложенную на них обязанность. Между тем, пока нет точных данных, во сколько обойдется установка умных счетчиков по всей стране, но ясно, что это встанет организациям ЖКХ в круглую сумму, которой у них нет..

«В каждом конкретном случае цена будет разной в зависимости от количества обслуживаемых потребителей, — говорит Чернышева. — К сожалению, пока есть информация, что расходы на замену и обслуживание этих новых «умных» счетчиков будут включены в тариф, поэтому в конечном итоге они будут возложены на жителей».

Пока же энергетики не спешат предоставлять точные сведения о том, во сколько им обойдутся эти нововведения, поэтому есть опасность, что тарифы все-таки вырастут. В то же время каждой компании, которая понесет расходы на замену и обслуживание, придется предоставить точный расчет, который мог бы хоть как-то оправдать повышение стоимости их услуг.

«Остается надеяться только на то, что через некоторое время после замены счетчиков потребители почувствуют экономию, поскольку все новые счетчики будут многотарифными, с разделением на дневное и более дешевое ночное время, — продолжает Чернышева. — Если люди будут пользоваться электроприборами, в частности, стиральной и посудомоечной машиной, по ночному тарифу, можно постараться сэкономить до 15-20% от нынешних затрат».

Однако не очень понятно, какая выгода от замены счетчиков будет для тех, кто уже сейчас установил у себя многотарифные счетчики. Для таких потребителей, возможно, результатом изменений будет исключительно повышение тарифа, которое им не нужно: у людей существенно снизились доходы, поэтому многие и так с трудом оплачивать счета за коммунальные услуги.

Специалисты не исключают, что в связи с тем, что до 1 января 2021 года отменены штрафы и пени за неуплату, задолженность за ЖКХ может еще сильнее возрасти. А если потребители будут копить задолженность, то в конце года они могут оказаться в очень неприятной ситуации, когда вернутся санкции в виде штрафов и отключений от ресурсов.

Источник: https://www.mk.ru/economics/