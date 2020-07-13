Высчитывать копейки не будут. Эксперт оценил компенсации за удаленку

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Россиянам не статут выплачивать компенсацию за время удаленной работы вплоть до копеек. Вместо этого будет другой механизм, рассказал радио Sputnik заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправку, которая позволит россиянам получить компенсацию за работу из дома на собственном оборудовании. По информации "Известий", министерство уже подготовило положительный отзыв по этому законопроекту.

Идею компенсировать россиянам часть потраченных средств за время работы с домашнего компьютера предложила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Соответствующий законопроект они внесли в нижнюю палату парламента.

Каким именно будет механизм возмещения затрат на электроэнергию и амортизацию домашнего компьютера - пока не ясно, но Александр Шершуков считает, что тут будет единовременная выплата стандартной суммы.

"Я не думаю, что дело дойдет до высчитанных рублей с копейками. Наверное, в данном случае работодатель и работник договорятся о некой стандартной сумме. Ее назначат, исходят из равнозначно понимаемых признаков справедливости", - рассказал зампредседателя профсоюза.

Более точные выплаты могут ждать россиян за телефонные переговоры по работе, которые были совершены из дома. Их подсчитать просто, уверен Александр Шершуков.

"Другое дело, что если сотрудник использует телефон домашний для служебных разговоров, тем более междугородних разговоров, то это будет необходимо компенсировать. Здесь понятно, как это сделать. По междугородним звонкам приходят счета", - рассказал зампредседателя профсоюза в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/