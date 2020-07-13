/В России/

СКР считает, что в интересах Сергея Фургала убийства совершили члены ОПГ «Моисеевские» (Палий, Кадыров), которую возглавлял Михаил Тимофеев – друг Фургала.

Когда последний стал депутатом Госдумы, то назначил Тимофеева своим помощником. В 2011 года Тимофеев был арестован за вымогательство, в 2013 году суд назначил ему 8 лет тюрьмы. После приговора следователь по «делу Тимофеева» Андрей Короткин заявил «КП» следующее: «Вы даже представить себе не можете, с какими сложностями нам пришлось столкнуться, расследуя это дело, давление было со всех сторон, даже некоторые депутаты обращались, характеризуя Тимофеева как человека кристально честного и не связанного с криминалом. Приходили положительные характеристики из самых различных ведомств, в том числе и силовых. Однако дело удалось довести до конца, наверное, только благодаря настойчивости наших следователей. Сейчас суд дал ему 8 лет. Но преступления, совершенные группировкой, которую он возглавлял, еще продолжают расследовать».

После ареста Тимофеева, у Фургала так объяснили, что лидер «Моисеевских» является его помощником: «четыре года назад (в 2007 г.) Тимофеев получил статус внештатного помощника депутата Госдумы после соответствующей проверки. На официальные запросы было получено заключение из органов ФСБ о его благонадежности как бывшего сотрудника спецслужб - специалиста по методам радиоэлектронной защиты, разведки и борьбы».

Тимофеев действительно служил в соответствующих войсках. По данным «Хабаровского экспресса», Тимофеев был близок с сыном генерал-лейтенанта Алексея Костикова (в 2003-2008 гг. - начальника УФСБ по Хабаровскому краю) Дмитрием. Жил Тимофеев напротив УФСБ края в элитном 8-этажном жилом доме (строился в 1939-1942 гг. для руководства НКВД), который считался ведомственным.

В марте 2019 года Михаил Тимофеев вышел на свободу и сразу исчез. По оперативным данным, он уехал за границу. В апреле 2019 года СКР забрал в Москву нераскрытые дел по убийствам, обвинения в которых предъявили сейчас Фургалу.