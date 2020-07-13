Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровске с негласным визитом

/В России/

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Несколько дней в регионе проходят массовые акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

По информации издания, чиновник встречался с руководством силовых структур. Также он провел закрытое совещание с представителями краевого правительства.

«По мнению одного из источников, ничем пока не подтвержденному, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. Информация по встречам и плану работы полпреда в Хабаровске закрыта, - пишет «Ъ». - Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями (протестами в регионе), и может искать компромиссы с местными (элитами)».