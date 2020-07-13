В Сочинском филиале «Россети Кубань» состоялось городское совещание по вопросам энергоснабжения

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Глава города Сочи Алексей Копайгородский провел на базе Сочинского филиала «Россети Кубань» выездное рабочее совещание по вопросам энергоснабжения.

Представители власти положительно оценили готовность Сочинских электрических сетей к прохождению летнего курортного сезона.

В совещании приняли участие заместитель Главы города Сочи Сергей Робилко, директор департамента городского хозяйства администрации города Сочи Артур Рогонян, глава аадминистрации Центрального района города Сочи Инна Казанкова, первый заместитель генерального директора – директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян. В режиме видеоконференцсвязи к ним присоединились глава администрации Лазаревского района города Сочи Олег Бурлев, глава администрации Адлерского района города Сочи Валерий Кокорев, глава администрации Хостинского района города Сочи Иван Савин, глава администрации Краснополянского поселкового округа Ренальд Сичинава и начальники районов электрических сетей Сочинского филиала.

В ходе совещания Алексей Копайгородский отметил, что количество туристов в Сочи стремительно увеличивается, соответственно, возрастает нагрузка на все системы городской инфраструктуры. Очень важно, чтобы во всех районах города энергоснабжение было стабильным и надежным, без сбоев, необходимо быстро и оперативно реагировать на все нештатные ситуации в электросетевом комплексе. Особое внимание должно уделяться объектам санаторно-курортной сферы, лечебным, детским дошкольным учреждениям и социально значимым объектам. При этом глава Сочи подчеркнул, что необходима слаженность действий между энергетиками и районными администрациями, а также смежными организациями.

Эдгар Армаганян доложил о готовности предприятия к прохождению летнего курортного сезона 2020 года и о ходе выполнения ремонтной программы. Он подчеркнул, что мероприятия, направленные на обеспечение надежности и безопасности электроснабжения, проведены в соответствии с требованиями плана-графика, а многие и с опережением.

– За шесть месяцев текущего года по ряду показателей годовой план ремонтной программы уже выполнен на 100 процентов. Отремонтировано более 340 км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения, расчищено 447 гектаров трасс воздушных линий, – привел некоторые цифры Эдгар Армаганян. – На всех подстанциях 110 кВ прошли мероприятия по ремонту высоковольтного оборудования. В частности, на питающих центрах «Пасечная» и «Адлер» отремонтированы три силовых трансформатора. Проведены ремонты зданий и оборудования 123 трансформаторных подстанций.

На предприятии сформирован достаточный запас материалов и оборудования аварийного резерва. К ликвидации возможных технарушений готовы приступить 59 бригад общей численностью 488 человек и 131 единица техники. Для обеспечения резервного питания потребителей в Сочинских электрических сетях имеются 18 резервных источников снабжения электроэнергией мощностью свыше 100 кВт.

После совещания энергетики организовали для гостей обзорную экскурсию по предприятию. В частности, Алексей Копайгородский и представители администрации побывали в учебном классе, где ознакомились с организацией непрерывной профессиональной подготовки персонала без отрыва от производства, осмотрели специальную технику и парк дизельно-генераторных установок.

Глава Сочи положительно оценил готовность Сочинского филиала «Россети Кубань» к прохождению летнего курортного сезона. «Отдельные слова благодарности вашей команде за высокий профессионализм и за отсутствие серьезных сбоев в энергоснабжении на территории города», – обратился Алексей Копайгородский к энергетикам. Мэр отметил, что рабочие встречи для организации оперативного совместного решения актуальных вопросов и обеспечения надежного электроснабжения потребителей Сочи станут регулярными.

Источник: «Россети Кубань»