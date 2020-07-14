Политолог рассказал о преемнике Фургала

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Кандидаты от ЛДПР на место арестованного губернатора Хабаровского края имеют мало шансов на успех. Кто вместо них займет пост Сергея Фургала, рассказал в интервью радио Sputnik политолог Марат Баширов.

ЛДПР представили кандидатов на должность губернатора Хабаровского края на случай, если Сергея Фургала отправят в отставку из-за уголовного дела. Партия предлагает на этот пост председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя думского комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко. Эти фамилии озвучил в интервью телеканалу РБК депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

Никакой гарантии, что после этого временно исполняющим обязанности станет член именно этой партии, пока нет, рассказал в интервью радио Sputnik политолог Марат Баширов.

"Я думаю, что никакого кандидата от ЛДПР не будет. Будет временно исполняющий обязанности губернатора, который будет ориентироваться на президентскую вертикаль власти. Этого человека поддержит "Единая Россия". Не факт, что он будет из этой партии, но они его точно поддержат", - считает политолог.

Сергей Фургал возглавил Хабаровский край после выборов в 2018 году. Тогда он обошел кандидата от "Единой России". Подобное может повториться и на этих выборах, но временного исполняющего обязанности не выбирают, а назначают, напомнил Марат Баширов.

"В Москве доверие к ЛДПР подорвано. Все-таки, если человека обвиняют в убийстве нескольких человек, то это очень серьезное обвинение. Господину Жириновскому и всем остальным надо было разобраться и оценить известную информацию, а не бросаться на защиту имени партии", - рассказал политолог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/