ДОМ.РФ через аукционы реализует земельные участки в Восточной промышленной зоне Краснодара

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ДОМ.РФ выставил на электронные торги земельные участки в Краснодаре.

Они находятся в Карасунском внутригородском округе, на территории Восточной промышленной зоны, рядом с поселками Зеленопольский и Знаменский.

Аукцион по продаже участка площадью 13 га пройдет 31 июля 2020 года. Заявки можно подавать до 27 июля. Задаток для участия в торгах составляет 14 461 400 рублей, начальная цена лота — 72 307 000 рублей.

Еще один аукцион по продаже недвижимости в Восточной промышленной зоне Краснодара состоится 21 августа. Будет реализован земельный участок площадью 6,52 га. Заявки на участие принимаются до 17 августа. Величина задатка — 8 242 200 рублей. Начальная цена лота — 41 211 000 рублей.

Источник: ДОМ.РФ.