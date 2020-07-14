Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене

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Советнику главы "Роскосмоса", журналисту Ивану Сафронову предъявлено официальное обвинение в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Вину Сафронов не признает. В обвинении нет упоминания о получении им денег от чешской разведки. Об этом заявил СМИ адвокат Сафронова Иван Павлов.

Как правило, такие дела расследуют от 6 месяцев до года, рассказала в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, профессор, адвокат Людмила Айвар.

"Думаю, по делу Сафронова есть предварительное заключение специалистов, сейчас они должны будут назначить экспертизу, ознакомить защиту и обвиняемого с постановлением, с результатом экспертиз, проводить допрос обвиняемого и свидетелей. Из практики – это не менее полугода. Хотя пример с делом Ефремова показал, что могут работать быстро. Дело будет состоять из 50, если не больше томов, это тоже обычная практика. Сейчас даже самые простые дела насчитывают несколько десятков томов ненужной макулатуры", – рассказала Людмила Айвар.

Иван Сафронов находится под арестом с 7 июля. Следствие считает, что он передавал секретные данные разведке Чехии. Защита Сафронова полагает, что его преследование связано с его журналистской деятельностью.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/