В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

/В России/

Пульманолог предупредил о влиянии дыма от пожара на легкие.

Огонь распространился на площади в 2 000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Внутри находится более ста тонн продукции из ПВХ. На пожаре работают 171 человек и 58 единиц техники. МЧС России направило авиацию.

Токсические продукты горения раздражают дыхательные пути, это плохо сказывается на самочувствии людей, присутствующих в зоне пожара, рассказал в интервью радио Sputnik профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор мед. наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко.

"При сгорании синтетики выделяется много токсических продуктов, это может тяжело восприниматься людьми, продукты горения раздражают дыхательные пути. Те, кто болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, будут себя плохо себя чувствовать. Все зависит от концентрации веществ в окружающей среде. Реальной защиты нет. Людям, прежде всего, надо закрыть окна, использовать, если есть, специальные очистители воздуха, можно развешивать мокрые простыни. Если там высокая концентрация, можно эвакуировать людей из этой зоны, это решают гражданская оборона и врачи-токсикологи, которые должны прибыть на место. В любом случае через сутки-двое все рассеется, воздух очистится. Когда очищается воздух, пропадает токсическое раздражающее воздействие на дыхательные пути" – рассказал Александр Карабиненко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/