Клиенты Почты России выиграли более 2,5 миллиарда рублей в лотереи в первом полугодии 2020 года

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В первом полугодии 2020 года 19,8 млн билетов, приобретенных на Почте России, оказались выигрышными.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым под брендом «Столото» через Почту России, за 6 месяцев 2020 года составила более 2,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года – 1,9 млрд.

Больше всего билетов с выигрышем в один миллион рублей приобрели клиенты Почты России в Краснодарском крае, Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Волгоградской, Московской, Ростовской, Тверской областях, Республике Саха, Санкт-Петербурге и Москве.

Обладателями выигрышей в размере более 1 млн рублей стал 111 человек; 295 клиентов Почты России получили более 500 тысяч рублей. Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Татарстане – 10 млн рублей. Второе место также у победителя из Татарстана, которому достались 5 млн рублей. Третью строчку занимает Тверская область, где выигрыш составил более 4 млн рублей. Четвертое и пятое места у Амурской и Кировской областей, где победители смогли выиграть по 2 млн рублей каждый.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов Технологической компании «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

Источник: АО «Почта России»