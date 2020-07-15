Россия слезла с углеводородной иглы и заболела новой болезнью

/В России/

Россия больше не энергетическая держава, а золотая. Такой вывод можно сделать из свежих данных Федеральной таможенной службы, касающихся экспорта.

Наш газ на европейском рынке в этом году оказался на редкость неходовым товаром. Только во II квартале экспорт «Газпрома» сократился в три раза, а цена российского сырья оказалась вдвое ниже прошлогоднего уровня. Зарубежные продажи золота России, напротив, росли и в апреле-мае впервые в истории превысили выручку от продажи газа. Учитывая рокировку внешнеторговых доходов, эксперты советуют правительству задуматься о реформе экспортной политики страны и поиске новых товаров, продажа которых за рубеж принесет наибольший доход. Правда, чиновники пока продолжают делать ставку на старые-добрые нефть и газ.

В первой половине этого года российский газ поставил несколько антирекордов, связанных с продажами на европейском рынке. В частности, в апреле-мае экспортные поставки «голубого топлива» принесли «Газпрому» всего $2,4 млрд, что является минимальным показателем с 2002 года.

В свою очередь, зарубежные поставки российского золота за те же два месяца превысили экспорт газа за весь II квартал этого года. В общей сложности, отечественные российские компании, по данным ЦБ, реализовали более 65 тонн золота на сумму в $3,55 млрд. По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в истории современной России подобного дисбаланса еще не наблюдалось.

«Спрос на золото растет во всем мире из-за последствий пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса, — объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Кроме того, в I полугодии во время карантина не работало большинство заводов по производству золотых слитков и монет, из-за чего на глобальном рынке образовался временный дефицит, и цены на благородный металл пошли вверх. С другой стороны, значительно снизился экспорт российского газа. Во II квартале текущего года поставки а рубеж сократились в 3 раза по сравнению с I кварталом и в 5 раз в сравнении с объемами 2010 года. Снизилась и цена российского сырья — она оказалась вдвое ниже прошлогодней. Падение спроса на газ — это следствие пандемии и теплой зимы, из-за чего хранилища в Европе и Азии остаются заполненными».

По словам эксперта, учитывая тот факт, что спрос на сырьевые товары (нефть, газ, уголь, руду, лес и т.д.) на фоне глобального кризиса может восстанавливаться достаточно долгое время, и цены на них будут расти крайне низкими темпами, перед чиновниками встает вопрос изменения внешнеторговой политики. Поэтому в будущем основная ставка на продукцию, которая ранее считалась второстепенной в экспортном отношении, может превратиться в долговременный тренд.

Доходы российского бюджета за I полугодие от продажи сырьевых ресурсов упали до уровня 2000 года. Нефтегазовая выручка в марте-июне сократились на 25-40% (в зависимости от месяца). «На этом фоне, конечно, требуется пересмотр экспортной политики. Доля сырья должна постепенно сокращаться, а доля продукции высокого передела — увеличиваться. Но проблема в том, что ни сектор АПК, ни оборонная отрасль, дающие самую большую долю экспорта после нефтегазового сектора, пока не в состоянии полностью компенсировать выпадающие доходы от продажи углеводородного сырья, поступления от которого обеспечивают более половины отечественного ВВП», — считает Деев.

Вместе с тем, эксперты уверены, что даже временная «победа» золота над газом, не заставит чиновников отказаться от нефтегазовой составляющей в пользу высокотехнологичного бизнеса. «Государству давно стоит задуматься о диверсификации промышленного сектора. Пока все что у нас получается — это экспорт природных ресурсов. Золото также следует причислять к этому сегменту. При этом времени, чтобы создать что-то новое, рентабельное и эффективное уже практически не осталось. Уже в 2021 году российскому правительству придется дать ответ на вопрос что может стать новым драйвером роста экономики или хотя бы гарантом обеспечения экономической стабильности. И это точно будут не нефть, и не газ», — полагает исполнительный директор венчурного клуба ITLEADERS Дмитрий Иванов.

Источник: https://www.mk.ru/economics/