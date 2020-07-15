За годы в браке будут платить: пропаганда семьи или самопиар чиновников

/В России/

Нашим согражданам пообещали платить за долгую жизнь в браке. В некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском округе и Удмуртии уже определились с ценой – по тысяче рублей за каждый год официальной совместной жизни. Звучит, честно говоря, не очень, как-то по тюремному, будто семья существует не для радости и подспорья в жизни, а является тяжким бременем. К тому же и деньги вы получите только в том случае, если проживете под этим бременем не меньше 50-ти лет. Если скинете его раньше – все, будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы, деньги пропали, процесс, как принято сейчас говорить, обнулился и надо начинать все сначала с новым партнером.

Нет, я ничего не имею против любых выплат гражданам со стороны государства, всякая помощь, всякая, даже самая несущественная материальная поддержка однозначно является благом. И подарок от родины к золотому юбилею – вещь очень приятная. Вот только несправедливо выходит: счастливые люди, прожившие бок о бок долгие годы, такой подарок получают, в отличие от тех, кому повезло меньше. И старушка, муж которой давным-давно помер от пьянства, оставив ее самостоятельно поднимать детей, и вдовец, похоронивший любимую супругу, доживающий свой век в горьком одиночестве, и любой другой человек, личная жизнь которого не сложилась, нуждаются на старости лет в материальном подспорье не меньше золотых юбиляров.

Мне, конечно, скажут, что это не матпомощь, а подарок – подарки дарят не всем подряд, а в особых случаях. Все так. Но мне всегда казалось (и в мировой истории тому немало подтверждений), что хлеб важнее пирожных. Что государство в первую очередь должно думать о социальной справедливости (о хлебе), а потом уже о подарках (о пирожных). А если хочется дарить подарки, может, вручать их всем тем, кто достиг 75-ти, 80-ти и т.д. лет?

Но такое вряд ли произойдет. Во-первых, обычных стариков у нас значительно больше, чем золотых юбиляров, а, значит, и суммы на подарки потребуются несравненно более существенные. А во-вторых – и, на мой взгляд, в-главных – такие дары не будут выглядеть так эффектно, как презент на золотую свадьбу. Судите сами: разве снимешь красивый сюжет для ТВ о нищей одинокой старухе, получившей на 90-летие деньги от государства? Ничего не снимешь, и никому не покажешь, как щедра и заботлива власть, и порадуется этим деньгам лишь сама старуха.

Другое дело золотой юбилей – тут и представитель местной администрации может лично явиться, ручки виновникам торжества пожать, на камеру с ними попозировать, газета местная напишет, мол, смотрите, как в нашем регионе внимательны к ветеранам. Это как парад или праздник города – то есть за не самые большие деньги получается жирный плюс в одну из весьма расходных статей бюджета любых муниципальных образований, а именно в статью на поддержание позитивного имиджа власти, другими словами – на самопиар.

Жизнь наших регионов все больше становится похожей на так называемую инстаграмную жизнь – когда важнее всего разместить красивую картинку. Этот эффект давно описали психологи – странички людей в соцсетях создают иллюзию всеобщего благополучия, потому что большинство выкладывает туда исключительно фотографии с улыбками, путешествиями, новыми приобретениями и т.д., а весь негатив остается за кадром. Вот такими инстаграмными постами являются, по сути, и подарки золотым юбилярам от местных властей. Потому что объяснить эти выплаты поощрением к долгой совместной жизни могут только совершенно оторванные от этой жизни чиновники, один из которых объяснил нововведение «пропагандой семейных ценностей»…

Источник: https://www.mk.ru/economics/