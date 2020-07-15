Россиян подталкивают к деноминации: манит доллар по 60 копеек

/В России/

Почти 80% населения считают необходимым вывести из денежного оборота монеты номиналом менее рубля. Лишь каждый седьмой россиянин хранит верность копейке. Значит ли это, что самый мелкий отечественный денежный знак приговорен? Не факт. Разговоры об изъятии копеечных монет идут уже не один год, но ЦБ никаких решений на сей счет не принимает. Более того, в последнее время пошли слухи (правда, официально опровергаемые) о возможной деноминации рубля – «зачеркивании» двух нулей на купюрах. Если она все-таки состоится, то копейка опять обречет былое величие, а за доллар, как и в советские времена, будут давать 60-70 копеек.

Как показало исследование банка «Открытие», 42% россиян считают, что в стране уже вполне можно вывести из оборота монеты в 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов достаточно 10 и 50 копеек. Еще 37% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи.

Правда, 15% опрошенных категорически возражают против прощания с копеечными монетами. Любопытны их резоны: более трети назвали копейку историческим национальным символом страны, четверть - сообщили о ее необходимости для расчетов в магазинах и общественном транспорте. Каждый пятый полагает, что копейка помогает научить ребенка копить деньги, а каждый десятый уверен, что ее использование позволяет экономить.

Между тем известно, что далеко не всех торговых точках и даже банках принимают копеечные монеты. Что, кстати, подтвердил и опорос. Монетой в одну копейку в прошлом году расплачивались лишь 13% опрошенных, а в текущем году — еще в два раза меньше. Свыше 60% россиян не использовали копейку несколько лет, а 18% и вовсе затруднились вспомнить, когда в последний раз платили мелкой монетой.

Между тем, в Банке России подчеркивают, что присутствие в обороте монет номиналом ниже рубля необходимо, так как стоимость товаров и услуг, в том числе социально значимых, у нас установлена по закону в рублях и копейках. Монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек обязательны к приему при всех видах платежей, подчеркивают в ЦБ.

При этом в прошлом году стало известно, что ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля, поскольку, по объяснениям регулятора, тех что есть (их суммарный объем оценивается в 6,6 млрд рублей) «достаточно для обеспечения наличных платежей».

«В сохранении в наличном обороте монет номиналом 1 и 5 копеек нет экономического смысла. Они уже довольно давно не чеканятся и за последние годы практически вышли из оборота», - говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. При этом эксперт обращает внимание на то, что чеканка мелких монет всегда была недешевым удовольствием: изготовление 1- и 5-копеечных монет обходилось казне значительно дороже номинала.

Значат ли все вышеприведенные факты, что отказ от мелочи в России не за горами? Отнюдь нет. Выступая 13 июля в Совете Федерации, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что никаких денежных реформ в России не планируется.

Между тем, в последние дни в финансовом сообществе активно обсуждается идея деноминации рубля: «зачеркивания» двух нулей на денежных купюрах. Автор идеи, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев мотивирует свое предложение постоянно растущей базой денежной наличности в стране.

«Коэффициент деноминации один к ста напрашивается сам собой. В этом случае бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро - 50 копеек, да и квартиры перестанут стоить миллионы. А за доллар будут давать 60-70 копеек» - говорит аналитик.

Напомним, что последний раз деноминация рубля проводилась в РФ на рубеже 1997-98 годов: тогда на купюрах «зачеркивали» три нуля. Что даст номинация, если ее проводить в нынешних условиях? «Расчеты будут проще. Вернется уважение к рублю и копейке, монеты не будут брезгливо оставлять на кассе. Пора уже внедрять в стране политику сильного рубля», - утверждает Разуваев.

Правда, у идеи достаточно критиков, считающих проведение денежной реформы на фоне текущего коронакризиса, крайне несвоевременной затеей. А самое главное - ЦБ, как заявила Набиуллина в Совфеде, никакой деноминации не планирует. Но Разуваева эта позиция регулятора не смущает. «Если сценарий деноминации будет реализован, то до официального объявления решение будет держаться в тайне», - пояснил он «МК».

Источник: https://www.mk.ru/economics/