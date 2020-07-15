Аналитик призвал не драматизировать повышение цен на газ

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Повышение цен на газ для россиян, анонсированное "Газпромом", не катастрофа, а обыденность. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков объяснил в интервью радио Sputnik, почему эта процедура вызвала столько шума.

В ближайшее время россиян ждет повышение цен на газ. Такое решение уже принято и сейчас проходит стадию оформления, заявил начальник управления департамента Алексей Андреев во время общения с инвесторами.

В самой индексации тарифов на газ ничего необычного или страшного нет, но в этом году она вызвала активное общественно обсуждение из-за коронавируса, считает Игорь Юшков.

"У нас и так 2 раза в год повышают тарифы. Их повышают с 1 января и с 1 июля. Каждые полгода у нас происходит индексация тарифов. Как правило, это происходит на уровне инфляции по итогам года. Ничего ужасного в этом нет. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы тарифы не росли, но как минимум на уровне инфляции они всегда подрастают. Это позиция государства, чтобы поставщики газа и электроэнергии не обанкротились", - рассказал экономист.

В этом году была надежда, что повышения цены на газ не произойдет, но она не оправдалась, рассказал Игорь Юшков.

"Само заявление происходит от одного из руководителей департаментов "Газпрома", но тарифы на газ устанавливает не эта компания. Их устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Просто раньше предлагалось не поднимать тарифы на газ в 2020 году. Это должна была быть мера поддержки населения и бизнеса в рамках борьбы с коронавирусом", - рассказал экономист в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/