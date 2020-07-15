Людям, сменившим пол, запретят браки и усыновление

/В России/

Людям, официально сменившим пол, хотят запретить заключать браки в России и усыновлять детей.

Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. В частности, родителями документ предлагает считать только настоящих в биологическом смысле отца и мать. В законопроект входит также предложение запретить изымать детей из семьи без решения суда, запрет возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления.

Такое чувство, что законопроект придумали люди из позапрошлого века, которые недалеко ушли от костров, где сжигали ведьм, прокомментировал в интервью радио Sputnik адвокат, специалист по семейному и ювенальному праву Антон Жаров.

"Туда напихано плюс к очевидно здравой идее о проверке в судебном порядке вопроса отобрания детей из семьи много всего, что вызывает удивление. Если случилось так, что биологический и психический пол человека не совпали, и врачи решили, что чтобы человек мог социализироваться, ему нужно поменять пол хирургическим путем, получается, что эти люди не могут вступать в брак и усыновить ребенка. Тогда в чем заключается их социализация – носить юбку мальчику или брюки девочке? Это можно делать и без операции. Кроме того, много людей, у которых пограничный пол, когда вырастают и те, и другие половые органы. Нельзя записать человека третьим полом, пишут какой-то один. Если в более старшем возрасте происходит выбор между Ж и М не в силу того, что написано в паспорте, мы имеем ту же историю, хотя человечески и биологически ничего не произошло", – сказал специалист по семейному праву.

Напомним, в России операции по смену пола в России проводятся только после решения психотерапевтов. Люди, сменившие пол хирургически, меняют его и с точки зрения закона: за операцией следует смена паспорта.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/