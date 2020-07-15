Эколог оценил предложение согласовывать рубку лесов

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Власти Камчатки предложили Минприроды согласовывать с регионами разрешение на рубку лесов.

Это произошло после незаконной вырубки лесов в районе реки Быстрая в Камчатском крае, где компания-золотодобытчик уничтожила березовый лес и кедровник, сообщают СМИ.

Формально сейчас законодательство РФ устроено таким образом, что любая хозяйственная деятельность любой организации, в том числе на землях лесного фонда, все равно согласовывается с муниципалитетом и, как следствие, с субъектом РФ, рассказал в интервью радио Sputnik политический деятель, эколог Максим Шингаркин.

"Речь идет о том, что любой проект, который реализуется на территории, любое хозяйственное действие согласовывается в ходе обсуждения, в том числе, общественного в части негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому муниципалитеты непосредственно участвуют в обсуждении проектов, установлении размеров санитарно-защитных зон, изменения зон водоохраной границы, лесных территорий. И уж точно субъект участвует в согласовании вырубок, которые ведутся для осуществления тех или иных действий. Дополнительное правовое регулирование можно вписать, но еще проще заставить закон работать, как он работает", – рассказал Максим Шингаркин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/