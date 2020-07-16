В регионах введут бюджетные правила

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Бюджетные правила в регионах – один из механизмов, который сделает Россию более "регионо-ориентированной страной", рассказал в интервью радио Sputnik директор центра ситуационного мониторинга и региональных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Савченко.

Министерство финансов России планирует внедрить бюджетные правила для регионов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы. Уточняется, что под этот механизм подпадут субъекты, чьи финансы в значительной степени зависят от конъюнктурных доходов. Конкретные параметры будут зависеть от региона.

"Пока мы не увидим формулировку бюджетного правила, нам будет трудно это обсуждать. Пока у нас регионы делятся на 4 "Д" – доноры, достаточные, дефицитные и дотационные. При этом есть 6-8 регионов доноров, остальные колеблются между достаточными и дотационными. Понятно, что в этих условиях федеральный центр всегда будет что-то перераспределять. В проекте бюджетного правила готовится масса оговорок и мер, которые учитывают это положение с доходами российских регионов", – рассказал Александр Савченко.

Там, где это целесообразно, надо оставлять регионам инициативу, с коронавирусом это получилось, отметил эксперт.

"Удержать все из федерального центра трудно, хотя цифровая экономика открывает для этого определенные возможности. Мы ищем механизмы, которые сделают Россию более регионо-ориентированной страной. Это здраво, нельзя все унифицировать. Будут сферы, которые унифицированы, но региональную специфику на уровне более тонких, чувствительных направлений придется учитывать", – рассказал Александр Савченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/