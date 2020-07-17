Кто мы и откуда: перепись посчитает народы и языки России

/В России/

Всероссийская перепись населения позволит жителям страны реализовать свое право на национальную самоидентификацию.

Так как один из главных принципов переписей населения — самоопределение, то и все сведения, в том числе о национальной принадлежности, будут фиксироваться со слов опрашиваемых. Предъявлять какие-то подтверждающие документы не нужно. Этот принцип работает и при самостоятельном заполнении электронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также необходимо помнить, что перепись населения полностью анонимна — в переписные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней переписи 2010 года в России насчитывалось семь национальностей, численность населения которых превышала 1 млн человек: русские (80,9% населения, указавшего национальность), татары (3,9%), украинцы (1,4%), башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и армяне (0,9%). При этом владение русским языком указало 138 млн человек (99,4% из числа ответивших на вопрос о владении русским языком).

В переписные листы будущей переписи включены следующие этнолингвистические вопросы к постоянным жителям страны:

национальная принадлежность;

родной язык;

владение и пользование русским языком;

владение и пользование иными языками.

Ответы на них позволят получить информацию о численности этносов, населяющих Россию, их размещении на территории страны, выяснить условиях их проживания, а также собрать многие другие демографические, лингвистические и экономические данные.

Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в переписных листах открытый, он не предполагает использование каких бы то ни было «допустимых» вариантов ответа. Переписчикам запрещено задавать наводящие вопросы или ставить под сомнение ответы, в переписной лист вносится то название, которое произносит респондент.

Как правило, малочисленные коренные народы России проживают в отдаленных и труднодоступных местностях, транспортное сообщение с которыми в основной период переписи — в апреле 2021 года — будет затруднено. Чтобы учесть всех, перепись населения в таких местностях пройдет тогда, когда доступ переписчиков на эти территории возможен — в определенный период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

При подготовке переписей населения Росстат активно сотрудничает с этнографами и лингвистами. «Информация, предоставленная сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая, становится основой для подготовки этнолингвистических вопросов в переписных листах и дальнейшей обработки результатов переписи», — отмечает главный научный сотрудник ИЭА, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, член исполкома Российского общества политологов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифровой формат предстоящей переписи населения станет эффективным инструментом выражения национальной идентичности. «Электронные переписные листы каждый житель страны сможет заполнить самостоятельно, без участия переписчика, и определить свою национальность также абсолютно самостоятельно», — подчеркнул Зорин.

Также он отметил, что итоги переписей населения наиболее полно отражают национальный состав населения. Именно они сориентируют органы власти на решение задач этнокультурного развития народов, населяющих нашу страну.

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения